Finalni radovi na novom Zelenom mostu u Banjaluci

BANJALUKA - Izgradnja novog mosta na mjestu nekadašnjeg Zelenog mosta u Banjaluci ušla je u samu završnicu, izvođenjem radova na gradnji i proširenju pristupnih saobraćajnica, saopšteno je iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Radnici "Prijedorputeva" trenutno izvode finalne radove, postavljanjem hidorizolacije, kao i trotoara i ivičnjaka koje će razdvajati kolovozne od pješačkih i biciklističkih staza. Iduće sedmice, biće postavljena i ograda budućeg mosta, dok je 3. juna planirano polaganje završnog sloja asfaltne podloge. Nakon ove faze, most će biti podvrgnut testu nosivosti.

U međuvremenu, građevinci privode kraju izgradnju pristupnih saobraćajnica u ulicama Branka Morače i Gavrila Principa, koje su od izuzetne važnosti za funcionisanje saobraćaja na ovoj dionici.

Novi most, koji niče na mjestu nekadašnjeg Zelenog mosta, dug je 80, a širok 14 metara. Ovaj most predstavljaće poveznicu Istočnog i Zapadnog tranzita, a očekuje se da u znatnoj mjeri rastereti saobraćaj u ovom dijelu grada.

Ovo je prvi od ukupno tri nova, planirana mosta na Vrbasu. Nakon provođenja potrebnih procedura, do kraja ove godine uslijediće početak radova na izgradnji novog mosta u Srpskim toplicama (stari, jednosmjerni most se transformiše u pješački prelaz), a krajem iduće godine planiran je početak radova na najvećem projektu iz oblasti mostogradnje – novom, grandioznom mostu u naselju Dolac, koji bi trebao skratiti put od Starčevice do centra grada na svega nekoliko minuta. Izgled ovog mosta biće poznat nakon provođenja međunarodnog arhitektonskog konkursa, koji bi uskoro trebalo da bude raspisan.