Glasna muzika ojadila 23 banjalučka ugostitelja

BANJALUKA - Tokom prošle godine zbog buke i glasne muzike kažnjena su 23 ugostitelja na području grada, potvrdili su za "Nezavisne" iz Odjeljenja komunalne policije.

Kako ističu, zbog narušavanja kućnog reda u stambeno-poslovnom objektu kolektivnog stanovanja u 2021. godini kažnjeno je osam ugostitelja.

"Građani su u prošloj godini prijavljivali čujnost muzike izvan zatvorenog dijela ugostiteljskog objekta i narušavanje kućnog reda u stambeno-poslovnom objektu kolektivnog stanovanja emitovanom ili izvođenom muzikom", kazali su iz nadležnog odjeljenja.

Dalje navode da je Zakonom o prekršajima propisano da službenici komunalne policije prekršaj mogu utvrditi neposrednim opažanjem, a da je poslije 22 časa zabranjeno emitovati ili izvoditi muziku iz ugostiteljskog objekta čija čujnost izlazi iz zatvorenog dijela objekta, odnosno zabranjeno je narušavati kućni red u vrijeme dnevnog i noćnog odmora.

Zlatan Tatić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma RS "Horeca", za "Nezavisne" je rekao da je zakonom propisano da se poslije 22 časa ne pušta glasna muzika te da to ugostitelji uglavnom poštuju.

"S obzirom na to da je u prošloj godini bio minimalan broj napisanih kazni, ja vjerujem da se ljudi strogo pridržavaju tog zakona", istakao je Tatić.

Iz resornog odjeljenja dalje ističu da su Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada propisane novčane kazne za čujnost muzike izvan zatvorenog dijela ugostiteljskog objekta poslije 22 časa i narušavanje kućnog reda u vrijeme dnevnog i noćnog odmora u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja.

"Za pravno lice novčana kazna je u rasponu od 1.000 do 7.000 KM, a za odgovorno lice u rasponu od 300 do 1.800 KM, dok se za preduzetnika novčana kazna kreće u rasponu od 500 do 1.000 KM", rekli su iz Odjeljenja.

Osim navedenih kazni, komunalna policija je zbog prekršaja narušavanja kućnog reda u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja u vrijeme dnevnog i noćnog odmora u istom periodu kaznila 11 stanara.