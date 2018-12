Grad Banjaluka: "Kerberu" nelegalno izdat prostor

BANJALUKA - Udruženje "Kerber", koje od grada Banjaluke traži smještaj za njihov azil za pse, bez bilo kakvog pravnog osnova koristi gradsko zemljište u Rakovačkim barama, rekli su ovo juče u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje.

Nakon što je Udruženje koje zbrinjava pse lutalice zatražilo od grada da im zemljište na kojem je njihov azil bude dodijeljeno pod posebnim uslovima, odnosno besplatno, u nadležnom odjeljenju kažu da su i sami šokirani saznanjem da "Kerber" zapravo godinama nelegalno zaposjeda gradsko zemljište.

"Da stvar bude zanimljivija, 'Kerberu' je sporno zemljište svojevremeno 'dodijelilo' Kinološko društvo Banjaluka, koje se i u ugovoru o ustupanju zemljišta lažno predstavilo kao vlasnik", rekli su u resornom odjeljenju.

"Kinološko društvo je samo godinu dana, i to od 2009. do 2010. godine, imalo ugovorni odnos sa gradom u vezi s tim zemljištem, i to kao korisnik tog prostora", pojasnili su u nadležnom odjeljenju.

Istakli su da je Odjeljenje, uvidom u arhivu, ustanovilo da je četiri godine kasnije, odnosno 2014. godine, sačinjen nekakav ugovor sa "Kerberom" kojim im je Kinološko društvo "dodijelilo" gradsko zemljište i u to vrijeme kad nije bilo čak ni korisnik tog zemljište, a kamoli vlasnik.

"A da ne pričamo o tome što je jasno da korisnik ne može nekoj drugoj organizaciji izdavati našu zemlju u podzakup", tvrde u nadležnom odjeljenju i naglašavaju da je prema svemu ovom "Kerber" nelegalno na gradskom zemljištu.

Pojasnili su da je izmjenama odluke o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama u svojini grada propisano da se poslovne zgrade, poslovne prostorije i garaže mogu pod posebnim uslovima dati u zakup kada za to postoji interes grada.

"U konkretnom slučaju radi se o zahtjevu za izdavanje u zakup bokseva i zemljišta pod posebnim uslovima, koji nemaju karakter poslovnog prostora, a Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje nema pravni okvir za izdavanje istih u zakup pod posebnim uslovima", zaključili su u Odjeljenju, naglašavajući da je upravo pravni osnov razlog zbog kojeg do sada nisu proceduru sproveli kako bi Udruženju dodijelili prostor pod posebnim uslovima.

"Razumijemo potrebu Udruženja, ali moramo naći novi modus kako bismo vidjeli šta se u ovom slučaju može uraditi", objasnili su u resornom odjeljenju.

Goran Milojević, predsjednik Udruženja "Kerber", nada se da će ovaj problem s prostorom biti riješen, jer je, kako je rekao, Udruženje "Kerber" od interesa za grad.

"Ako smo nelegalno na tom prostoru, kako smo prije više od tri godine dobili saglasnost da koristimo vodu od 'Pauk' službe? Ali, u svakom slučaju, nadam se da će Gradska uprava riješiti ovaj problem", istakao je Milojević.

Iako u Kinološkom društvu Banjaluka tvrde da oni nisu potpisali nikakav papir o izdavanju prostora i da se ograđuju od cijele priče, u Gradskoj upravi kažu da u arhivi postoji primjerak potpisanog ugovora o dodjeli prostora.