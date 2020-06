Grad Banjaluka korak bliže "pametnom" parku

Izmjena Regulacionog plana na dijelu kasarne "Kozara" u Lazarevu jedna je od tačaka dnevnog reda koje će danas biti na sjednici Skupštine grada Banjaluka, a ujedno je i prvi od mnogih koraka koji vode ka kreiranju naučnotehnološkog parka u gradu.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada, te dodao da je još mnogo posla do finalnog dobijanja prvog "pametnog" parka u gradu.

"Na ovoj sjednici idemo prema izmjeni Regulacionog plana, da bismo, kada se usvoji, počeli s pripremom idejnog projekta i rješenja, te da to bude poziv svima onima koji su aktivni u IT oblasti da dostave svoje prijedloge i sugestije", kazao je Talić.

Naveo je da je projekat izgradnje naučnotehnološkog parka srednjeročan koncept, ali da se ovom sjednicom već stvaraju uslovi da se kroz buduća ulaganja stvori koncept tehnološkog parka koji bi mogao da doprinese stvaranju prihoda koji će se u budućnosti odraziti i na grad.

Dodao je da projekat "pametnog" parka ima naučnotehnološki segment u kojem bi svoj prostor našle kompanije iz IT sektora, u kojem će se moći pokrenuti startapi, te da je cilj da se na taj način dođe do zapošljavanja osoba iz IT oblasti.

"Smatram da upravo u oblasti informacionih tehnologija možemo praviti most između pameti naših ljudi i stranaca. U našem gradu imamo ljude s fantastičnim intelektuelnim kapacitetima koji mogu biti konkurentni na stranom tržištu", naveo je Talić.

Istakao je da će se u ovom parku kreirati nova radna mjesta gdje će mladi ljudi svojom kreativnošću i pameću stvoriti egzistencijalne uslove da žive i rade u gradu na Vrbasu.

Dodao je da je drugi segment ovog projekta izgradnja parka u kojem bi uživali svi građani, a posebno mještani Lazareva.

Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banjaluka (ICBL), rekao je da su naučnotehnološki parkovi u većini razvijenih gradova mjesta na kojima postoji simbioza između predstavnika poslovne zajednice i naučnoistraživačke zajednice.

"Možda djeluje malo opterećujuće da se sada u pandemiji virusa korona ulažu u izgradnju 'pametnog' parka, međutim moje mišljenje je da bismo kroz jedan ovakav park mogli da ostvarimo bolje rezultate i da damo pozitivan podstrek razvoju ekonomije i da pratimo trendove razvijenih zemalja", kazao je Gverić.

Odbornici će danas raspravljati o 114 tačaka dnevnog reda.

Na ovako obimnoj sjednici Skupštine grada, koja će trajati barem dva dana, biće tačke koje su zbog situacije izazvane virusom korona bile na čekanju i razmatranju još od februara.