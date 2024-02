Grad Banjaluka učestvovao u modernizaciji pružnih prelaza

BANJALUKA - Iako nije u nadležnosti grada, finansijski smo učestvovali u modernizaciji pružnih prelaza u Prištinskoj i u Podgoričkoj ulici zajedno sa preduzećem "Željeznice Republike Srpske", a radi veće bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, kazao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

"Nažalost, desila se saobraćajna nezgoda, tokom koje je oštećena oprema na prelazu u Zalužanima i Grad nije kriv za to. Radi se o opremi koja je rijetka i koju ne možete da nabavite od danas do sutra. Oprema je u garanciji i vjerujem da će "Željeznice" to što prije da riješe i vrate u funkciju", kazao je Stanivuković.

Kako je naveo, siguran je da to mještani mogu razumjeti.

"U komunikaciji smo sa preduzećem „Željeznice Republike Srpske“ da se ta oprema što prije vrati u funkciju i nadam se da će to biti riješeno u danima koji su pred nama", rekao je Stanivuković.

Naime, proteklog vikenda na pružnom prelazu u Zalužanima nepoznati vozač je automobilom udario u sistem obezbjeđenja prelaza koji zbog oštećenja trenutno nije u funkciji.

