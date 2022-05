Grad prelazi na sistem prikupljanja otpada od vrata do vrata

BANJALUKA - Na osnovu iskustva da su najuređenija naselja u kojima nema kontejnera za odlaganje otpada, grad je odlučio da će preći na sistem prikupljanja otpada od vrata do vrata.

"To podrazumijeva da bi mještani u kojima su većinom individualni stambeni objekti iznosili otpad u dane odvoza pred svoju kapiju (nikako na put) u vrećici ili u kanti, a vozilo komunalnog preduzeća koje pruža uslugu odvoza bi dolazilo do svake kuće u naselju i vršilo odvoz", navode iz Gradske uprave te dodaju da se u određenim naseljima (Lazarevo i dijelom Lauš) otpad odvozi na ovakav način već duži period, istina zbog nemogućnosti postavljanja kontejnera u uskim ulicama, te je u ovim naseljima minimum rasutog otpada po sporednim ulicama.

Ističu da ovakav sistem prikupljanja otpada u planiraju u najkraćem roku sprovesti na teritoriji cijelog grada, osim u dijelovima u kojima su domi-nantni kolektivni stambeni objekti.

"Novčane kazne su propisane članom 109. Odluke o komunalnom redu ('Službeni glasnik grada Ba-njaluka' br. 6/18) i iznose od 500 do 7.000 KM za prekršaj pravnom licu, a od 200 do 1.800 KM za odgovorno lice u pravnom licu, dok kazna za fi-zičko lice u prekršaju iznosi od 100 do 1.00 KM, a nadzor da li se odredbe ove odluke sprovode na način kako je propisano kontroliše Komunalna policija ili nadležni inspektor", navode iz Gradske uprave.

Dodali su da su u proteklom periodu predstavnici Komunalne policije obavještavali sugrađane u svim naseljima da će doći do izmještanja kontejnera, kako usmenim, tako i pismenim putem.