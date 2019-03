Grade auto-praonicu bez građevinske dozvole

BANJALUKA - U krugu "Čajavca" u Banjaluci, na ulazu u nekadašnje prostorije Alatnice "Čajavec", započeta je gradnja objekta, kako nezvanično saznajemo, samouslužne auto-praonice, za koju, kako nam je potvrđeno u Gradskoj upravi Banjaluka, investitori nemaju građevinsku dozvolu.

Osim što investitor nema građevinsku dozvolu, ne postoji ni regulacioni plan za kompletno područje "Čajavca".

"Urbanističko-građevinska inspekcija izvršila je inspekcijski nadzor na licu mjesta i utvrdila da su radovi na izgradnji AB temeljnih traka izvedeni bez prethodno pribavljene građevinske dozvole. Postupak je u toku i slijedi donošenje rješenja o rušenju za sve bespravno izvedene radove", potvrdili su "Nezavisnim" u Odjeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave Banjaluka.

Investitor Nebojša Malinić kazao je da ima dozvolu te da je bio u Inspekciji, prijavio radove, odnio građevinsku dozvolu i sve papire za uređenje na tom dijelu u "Čajavcu".

"Ne gradi se nikakav objekat. Mijenjamo stare šahtove, jer će tu biti parking, prošao je regulacioni plan. Tu sam ja bio kad je bio uvid i mi smo dobili parking. Da bismo uredili taj prostor i da bismo nešto izdavali moramo srediti odvodne kanale, jer su cijevi zastarjele", kazao je Malinić.

Naglasio je da je Inspekcija u dva navrata izlazila na lice mjesta te da ih je on uputio šta se tamo radi.

Inspektorka je, kaže on, poslala poziv i Draganu Kremenoviću, koji u idejnom dijelu ima upisano 30 kvadrata na toj parceli.

"Ona je napisala njemu u pozivu da radi nešto nelegalno, da bi on mene poslije kontaktirao i pitao me zašto je to tako navedeno", rekao je Malinić te dodao da je juče Kremenović dao izjavu u Inspekciji i da je sačinjen zapisnik.

Dragan Kremenović je na telefonski broj koji smo dobili i na pitanje novinara "Nezavisnih" da li je on jedan od investitora objekta, rekao da ne poznaje nikakvog Nebojšu Malinića.

"Ja ne poznajem tog čovjeka i nemam pojma o čemu vi pričate. To je greška možda. Ja ne znam uopšte ko je Nebojša", kazao je Kremenović.

"Mi nismo izdali nikakav papir i taj objekat kod nas ne postoji, jer ne postoji građevinska dozvola za to. Investitor je podnio zahtjev za gradnju, koji je bio negativan i odbijen je", rekli su u Gradskoj upravi Banjaluka.

Dodali su da su rješenje za uklanjanje objekta uputili i samom investitoru.

"'Čajavec' nema regulacioni plan, tamo se rade stručna mišljenja i ispunjavaju uslovi kako bi se moglo graditi", kazali su u Gradskoj upravi Banjaluka.

Prema nekim ocjenama, prilikom gradnje nisu poštovani ni osnovni principi građenja. Objekat se gradi na udaljenosti jedan do dva metra od postojećih objekata.

Na pitanje "Nezavisnih" upućeno Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP), u čijem vlasništvu je zemljište na kojem je započeta gradnja spornog objekta, kazali su da je prema zakonu utvrđeno da izdavanje podataka iz javnih evidencija podliježe plaćanju naknada.

"Ovi podaci se ne smatraju podacima koje je ova uprava dužna dati u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama. 'Nezavisne novine' kao zainteresovano lice mogu podnijeti zahtjev za izdavanje podataka o navedenim nepokretnostima, koji će biti izdati u skladu sa zakonskim rokom nakon izvršene uplate zakonske naknade", istakli su u RUGIP-u.

Podsjećanja radi, na sjednici Skupštine grada Banjaluka, održanoj 13. marta ove godine, povučena je 7. tačka dnevnog reda "Prijedlog odluke o donošenju regulacionog plana Centar Zapad 1", koji obuhvata kompleks "Čajavec".

Kako je ranije rekao Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, problem prostora "Čajavca" je poseban jer je ta zona kao vojna fabrika bila u drugačijem sistemu razmišljanja i od predratnog vremena nije bila detaljno obuhvaćena regulacionim planom.

Naglasio je ranije da se nakon toga pojavio niz problema u vezi s privatizacijom, uključujući i privatizaciju saobraćajnica, i parcelacijom koja se nije mogla napraviti bez regulacionog plana, pa do velikog broja subjekata koji u ovom momentu djeluju na tom prostoru.