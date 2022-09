Građani Banjaluke ne znaju koji je red vožnje, grad najavljuje rješenje

Nezadovoljni građani Banjaluke suočavaju se s još jednim problemom u gradskom prevozu.

Naime, već duži period na gradskim stajalištima ne postoji odštampan red vožnje, što je građanima predstavljalo veliki problem, posebno za one starije i turiste.

Ovo je naročito problematično za putnike iz drugih gradova, koji u prolazu kroz Banjaluku čekaju autobus da ih odveze do ili od autobuske stanice u gradu.

Kako je kazala jedna mještanka, iako je zapamtila stari red vožnje, kada se okrene da vidi da li je bilo izmjena, na tabli i dalje ne može naći informaciju.

"Ja se i dalje vodim redom vožnje koji znam i nadam se da je isti, jer na stajalištu red vožnje već dugo ne piše", kazala je ona.

Naime, tačni redovi vožnje nisu odštampani još od početka pandemije izazvane virusom korona, odnosno već unazad dvije godine.

Kako su iz Gradske uprave kazali prije nekoliko mjeseci, u toku su bile pripreme, a najavili su da će ubrzo na svako stajalište javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika biti postavljeni redovi vožnje.

Redukovane linije trebalo je da važe do 31. avgusta, no sada, kada smo već ušli u septembar i početak školske godine, situacija građanima nije ništa jasnija, te često ostanu zatečeni na autobuskim stajalištima kada ne znaju kada im treba doći autobus, on ne dođe, ili kasni, a oni nemaju raspored ni da pogledaju.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, kazao je za "Nezavisne" da autobusi trenutno voze po redu vožnje koji je bio na snazi u maju ove godine, dakle prije redukcije.

"Kada govorimo o redu vožnje, trenutno se radi na implementaciji projekta koji se odnosi upravo na ovaj problem", kazao je Kresojević.

Naime, na pomolu je rješenje ovog problema, jer kako navodi Kresojević, grad je spremio 31 novo autobusko stajalište kojim će zamijeniti stara u užem centru grada, a ova stajališta kao nova i unaprijeđena će imati istaknut red vožnje na njima.

To dalje znači da će starija stajališta iz centra grada koja su i dalje u dobrom stanju biti premještena u prigradska naselja, te će zamijeniti njihova dotrajala.

"Starija stajališta ćemo prebaciti u prigradska naselja, gdje ćemo zamijeniti dotrajala, a planiramo ih staviti i na novim lokacijama gdje do sada nisu bila", kazao je Kresojević.

Sve ovo je u sklopu projekta koji se odnosi na postavljanja novih i savremenih autobuskih stajališta u gradu koja bi trebalo građanima da riješe brojne probleme, kao i nejasnoće u vezi s redom vožnje.