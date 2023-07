Građani se radije znoje u redu umjesto da koriste digitalne servise

DOBOJ - Umjesto da iz udobnosti svog doma SMS-om provjere status lične karte, pasoša, vozačke ili saobraćajne dozvole, građani biraju da na tropskim vrelinama čekaju u redovima na brojnim šalterima za izdavanje ličnih dokumenata Policijske uprave Doboj.

Iako je SMS servis u primjeni još od 2014. godine, sudeći prema broju prijavljenih korisnika među građanima, još nije u potpunosti zaživio.

Naime, na područje Policijske uprave Doboj samo 36.627 građana koristi servis, što je desetak procenata od ukupnog broja stanovnika koji žive u lokalnim zajednicama koje pokriva PU Doboj.

"Sigurno nije ta željena brojka. U ovom momentu mi imamo najveći broj korisnika registrovanih na području Policijske stanice Teslić - 15.154, a najmanje ovdje u Doboju - 1.663. Zašto je to tako, zaista mi nije poznato. Već smo više puta promovisali i na svim našim šalterskim prostorijama postoje vidno istaknuta obaveštenja na koji način građani mogu da se registruju. Ako uzmemo opštinu Teslić, znamo da je većina stanovništva sa područja te opštine isto tako zaposlena i živi u inostranstvu, ali svi oni po dolasku ovdje koriste brojeve mobilnih operatera iz BiH, tako da mogu taj broj registrovati i koristiti onda usluge tog SMS servisa", izjavio je Predrag Lazić, zamjenik načelnika PU Doboj.

Na šalterima za izdavanje dokumenata u Doboju tokom ljetnih mjeseci dnevno od 400 do 500 građana podnese zahtjev, a većina onih koje smo u četvrtak zatekli nisu znali za postojanje SMS servisa.

"Nisam informisan, zar to postoji? Ne znam za tu aplikaciju, stvarno ne znam, a i ne živim ovdje, ne mogu reći da sam informisan, ne živim ovdje već četiri-pet godina. Ali ja moram fizički sada predati pasoš da bih ga zamijenio, a ne znam za taj SMS servis. Rekli su da uzmem broj, da platim, pa ću vidjeti koliko ću dugo čekati. E, sada, hoće li me prozvati za sat, za dva ili za pola dana, nemam pojma", kazao je Dobojlija na izlasku iz šalter-sale.

"Upućujemo građane na korištenje SMS servisa s tim da ima taj postupak koji mora da se sačeka, da se registruje taj broj, da se podnese zahtjev. Sada, koliko su građani u mogućnosti da čekaju i da li će sada ili će neki drugi put kada dođu to uraditi, to je stvarno neizvjesno... To je nekih četiri do pet minuta, da popune zahtjev, da se to sve registruje, uvede u sistem. Dobiće dalja uputstva na šalteru, šalju SMS poruku na broj 091 110 122 za koji dokument im treba provjera", pojasnio je Dražen Radišić, stručni saradnik za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju motornih vozila.

Usluga korištenja servisa košta 0,10 KM.

"Prednosti ovog servisa su mnogobrojne iz razloga što se građani nepotrebno izlažu dolasku u naše prostorije za izdavanje ličnih dokumenata, troše svoje vrijeme, troše svoj novac za putovanje i ostalo, a kroz ovaj servis bi mogli iz svoje kuće da izvrše provjere statusa za određeni dokument za koji su podnijeli zahtjev MUP-u. Sa druge strane, građani mogu da se registruju za određene servise da bi dobili blagovremeno informaciju, to je 30 dana prije isteka njihovog dokumenta", kazao je Predrag Lazić, zamjenik načelnika PU Doboj.