Građani umjesto "kozjeg mosta" dobijaju most vrijedan pola miliona

Derviši uskoro dobijaju novi savremeni most, koji će omogućiti kvalitetniju saobraćajnu komunikaciju i veću bezbjednost pješacima, a ovo gradilište danas je obišao gradonačelnik Draško Stanivuković.

Prema njegovim riječima, gradilište na kojem se gradi novi most u Dervišima je jedno u nizu važnih gradilišta.

"Most koji je bio ovdje je dotrajao, a bio je i uzak te su građani imali kolokvijalni naziv za njega 'kozji most'. Ovo je magistralni put koji je spletom okolnosti postao lokalni put, ali je od regionalne važnosti, jer povezuje istočni dio Banjaluke, dakle, sva važna naselja, Starčevicu, Lazarevo, Trn i Laktaše", kazao je Stanivuković te je dodao da su ovaj most prepoznali kao prioritetan.

"Na ovoj dionici puta, kao i na mostu, počeli smo raditi trotoar, ivičnjak i biciklističku stazu", kazao je on.

Dodaje da je ovo je bilo rizično usko grlo, koje je bilo nesigurno za stanovnike.

"Vrijednost izgradnje ovog mosta je nešto više od pola miliona KM, a njegova širina će biti 14 metara", istakao je Stanivuković, te dodao da je srećan i zadovoljan što je ovo četvrti most koji grade.

"Uporedo sa ovim značajnim projektom, u ovom trenutku gradimo još tri mosta u naseljima Česma, Motike i Mišin Han, a uskoro počinjemo sa izgradnjom mosta u Docu, koji će zasigurno smanjiti saobraćajne gužve u gradu, ali i svojim izgledom dati jedan novi pečat Banjaluci", naglasio je Stanivuković, dodajući da ukupna investicija u mostove sa pristupnim saobraćajnicama dosežu cifru od 30 miliona KM.

"Slijedimo ono Andrićevo, a to je da su mostovi važni jer spajaju, odnosno povezuju ljude i obale, a rekao bih da radimo istorijski važan posao za naš grad", objasnio je on.

Milenko Džever, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, pozvao je na strpljenje sve učesnike u saobraćaju u ovom dijelu grada.

"Ovo je vrlo značajna tačka u saobraćajnom sistemu, to je tačka u kojoj je u ranijem periodu bila prekinuta pješačka komunikacija, a koju ćemo sada dobiti", naveo je Džever.

Prema njegovim riječima, dok traju radovi, urađena je preregulacija saobraćaja na način da se javni prevoz što manje usporava i da nema zastoja.

Ljubica Bojić, mještanka iz Podgoričke ulice, kazala je da tu živi 40 godina.

"Sada će nam biti omogućeno da djeca, ali i ljudi sa invaliditetom bezbjedno koriste ovu dionicu", kazala je ona.

Kako dodaju iz Gradske uprave, za vrijeme obustave saobraćaja izvršiće se preusmjeravanje autobusa na linijama prevoza, i to: linije 13A, Nova bolnica - Zalužani i republička linija Banjaluka - Trn, preusmjeravaju se iz smjera Trna iz Puta srpskih branilaca, desno u Ulicu Paje Jovanovića, lijevo kroz privatni posjed firme, preko mosta, do Puta srpskih branilaca i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom. Ostale republičke linije iz smjera Trna se u Trnu na kružnom toku preusmjeravaju na brzi put, a iz smjera grada iz Ulice Branka Popovića se preusmjeravaju lijevo na put za Prijedor, pa desno na brzi put Banjaluka - Laktaši.

"Za vrijeme izvođenja radova pješački saobraćaj će se odvijati pješačkom stazom, koja je propisno obilježena. Dok traje obustava, teretni saobraćaj će takođe biti preusmjeren na brzi put", zaključili su oni.