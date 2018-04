Gradnja Zelenog mosta počinje u junu?

BANJALUKA - Raspisan je tender za izbor firme koja će biti zadužena za izgradnju novog Zelenog mosta preko rijeke Vrbas i ako ne bude žalbi i otezanja tenderskih procedura radovi na mostu bi mogli započeti u junu, a da do kraja godine bude izgrađen.

Most bi trebalo da bude izgrađen s pristupnom saobraćajnicom u Ulici Gavrila Principa i rekonstrukcijom Ulice Branka Morače do spoja s Kozarskom ulicom.

Procijenjena vrijednost radova, koji će biti finansirani obveznicama, je oko 2,4 miliona KM, a prema tenderskoj dokumentaciji izvođač radova će imati rok od pet mjeseci da završi ovaj posao.

"Jedan od uslova tendera je i taj da to bude kompanija koja ima iskustva u realizaciji ovakvih projekata i da može dokazati da je izgradila most u najmanjoj vrijednosti do dva miliona KM", kazali su u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Novi most, koji će spojiti naselja Obilićevo i Kočićev vijenac, biće dužine 80 i širine 14 metara i trebalo bi da zamijeni postojeću konstrukciju, koja je, zbog dotrajalosti, prošle godine zatvorena za saobraćaj motornih vozila.

Imaće dvije saobraćajne trake, obostrane pješačke i biciklističke trake, kao i vidikovac i modernu rasvjetu.

"Novi most je dio velikog projekta izgradnje saobraćajnog prstena oko grada i sigurno je da će po izgradnji značajno doprinijeti saobraćajnom rasterećenju u gradu", istakli su Odjeljenju.