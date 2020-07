Gradnja mosta u Docu počinje do kraja godine

Izgradnja novog mosta u Docu trebalo bi da počne do kraja ove godine, potvrdio je za "Nezavisne" Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Sandić je rekao da će se u prvoj od pet faza izgradnje ovog mosta graditi kolski most.

"Most će biti izgrađen od ušća Crkvene u Vrbas na Mačvansku ulicu i dalje ovom ulicom do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića", kazao je Sandić.

Naime, planirano je da ovaj most, najveći infrastrukturni projekat u oblasti saobraćaja, poveže centar grada s jedne strane i naselja Obilićevo i Starčevicu s druge strane.

Most će biti izgrađen od gradske tržnice da bi na drugoj obali Vrbasa izašao kod sadašnje Klinike za psihijatriju.

Ranije je rečeno da će Mačvanska ulica biti proširena sa četiri saobraćajne trake do raskrsnice s Bulevarom Stepe Stepanovića te da će nakon toga biti izgrađena i nova saobraćajnica uz Srednjoškolski dom, koja će voditi sve do Istočnog tranzita.

Slobodan Stanarević, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, rekao je da je izgradnja ovog mosta imponzantan projekat za grad koji će teći po fazama.

"Prva faza je izgradnja samog kolskog mosta, druga je izgradnja saobraćajnica s jedne i druge strane mosta, zatim izgradnja kružnog toka na Bulevaru cara Dušana i paralelno s tim uređenje podmostovlja", rekao je Stanarević.

Planirano je da iznad kolskog bude izgrađen pješački most i to na potezu od tržničkog platoa do prostora ispred Pravnog fakulteta.

Stanarević je dodao da je u planu da se ispod mosta postave klupe, izgrade igralište i šetalište, a takođe podmostovlje će biti bogato zelenilom.

"Otvorićemo i rijeku Crkvenu, u planu je u budućnosti da se napravi prečišćač na samom izlazu ove rijeke da bi se otklonio neprijatan miris", kazao je Stanarević.

Idejno rješenje za izgradnju mosta u Docu izabrano je na međunarodnom konkursu krajem prošle godine.