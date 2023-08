Gradonačelnik Banjaluke: Produžiću odluku o besplatnom parkingu

BANJALUKA – Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je najavio da će produžiti odluku o besplatnom parkingu kako bi SNSD smanjio akcize.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, istakao je, s druge strane, da je "mjerna jedinica za laž upravo Draško Stanivuković".

"On je samo izvršni organ, ne može on odlučivati o cijenama parkinga”, objasnio je on, te dodao da akcize nemaju nikakve veze sa parkingom.

"Kako sada ne spominje gužve na parkingu, zbog kojih je navodno povećao cijenu parkinga", zapitao se on.