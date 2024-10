Gradonačelnik obišao radove na izgradnji mosta i saobraćajnice u naselju Česma

Gradonačelnik Draško Stanivuković, zajedno sa saradnicima i mještanima, obišao je danas radove na izgradnji mosta u Česmi, ali na izgradnji saobraćajnice u Ulici Petra Velikog.

Kako je tom prilikom gradonačelnik poručio – uprkos brojnim opstrukcijama radovi teku predviđenom dinamikom, te su obale rijeke spojene.

“Prošlo je više od deset godina od poplava koje su pogodile naš grad, a nakon toliko vremena, mještani Mađira, Kumsala, Česme, Trapista za početak mogu pješke da pređu most. Most je dobio obrise, konture, a činjenica je da su obale Vrbasa spojene. Broj ljudi ovdje se danas uvjerio u dinamiku izgradnje. Moram da kažem da ovo nije samo najvažniji projekat za naselje Česma, jer mi ovim projektom sttvaramo važnu perspektivu, a to je obilaznica oko Istočnog tranzita”, kazao je gradonačelnik.

Naglasio je kako to nije put samo do jednog naselja, nego jedna nova obilaznica koja će značiti to da će Istočni tranzit postati gradska avenija i aleja, odnosno jedna potpuno nova perspektiva.

“Radovi na ovom projektu idu dobrom dinamikom. Ovi dobri ljudi moraju da znaju da je ovdje inspekcija poslata, da su zaustavili jedan dio izgradnje mosta i da je cilj da se ne završi izgradnja. Dodatno, inspekcija je uticala i na to da se ne započne sa radovima na asfaltiranju saobraćajnice kroz ovo naselje, iako to čeka veliki broj ljudi. Ipak, oni sve to vide, ali moja dužnost je i da im to kažem kao gradonačelnik”, rekao je on.

Ipak, kako je kazao Stanivuković- od ovog projekta gradska administracija neće odustati, uprkos mnogobrojnim izazovima.

“Šalju nam inspekciju kako bi spriječili da se radi put, uvijek nađu neki razlog iako i njihov interes treba biti da se ovo okonča. Ipak, mi smo navikli da radimo pod pritiskom, jer tada radimo najbolje. Vremenski uslovi nam danas nisu dozvolili da krenemo sa postavljanjem prvog sloja asfalta, te ukoliko to dozvole – s tim poslom počinjemo sutra. Kada je riječ o Ulici Petra Velikog i taj projekat želimo da završimo čim prije, a dio oko ivičnjaka da prilagodimo kako su mještani zahtijevali. Idemo u prvcu da ovaj most bude zavšren ove godine, ukoliko to dozvole vremenski uslovi”, kazao je on.

Jedan od mještana ovog dijela grada, Rade Radonjić zahvalio je gradonačelniku na istrajnosti kada je ovaj projekat u pitanju.

“Građani Česme su prezadovoljni i nije ovo nije most samo za Česmu i ovaj dio grada, nego za kompletnu Banju Luku. Opstrukcija je bilo raznih, ali nadamo se da će ovo biti završeno uskoro, baš kao i naša glavna ulica”, kazao je on.

