Gradonačelnik obišao radove u Prvoj kuljanskoj ulici (FOTO)

BANJALUKA - ​Gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima obišao je danas Kuljane, gdje su u toku radovi na drugoj fazi I kuljanske ulice.

Gradonačelnik je naglasio kako je riječ o dionici koja se izvodi od raskrsnica I i VII kuljanske ulice, pa sve do XII kuljanske ulice.

"Prva smo gradska administracija koja se odvažila da tretira ovo naselje kako ono to i zaslužuje. To znači da radimo glavnu saobraćajnicu, žilu kucavicu saobraćaja ovdje u Kuljanima ka Ramićima. Investicija je oko 2 i po miliona KM. Tretirali smo ulaz u naselje, da nalikuje naselju koje ima hiljadu domaćinstava, mještana koji ovdje žive. Riječ je o najbrže rastućem naselju" kazao je gradonačelnik.

Kako je naveo, ovo naselje dobiće morednu saobraćajnicu sa potpuno novom vodovodnom, fekalnom i oborinskom kanalizacijom, obostranim trotoarima, rasvjetom…

"Uradili smo dvije trećine puta, sam ulaz i završetak. Ovdje, na sredini imali smo izazove koje smo morali da rješavamo, radimo priključke da ne bi bilo novog kopanja. Želimo da u maju spojimo ovaj dio sa onim koji smo završili. Ovo je samo početak naših investicija u ovo naselje. Plan je da radimo od „Paža“ ka školi trotoar na postojećem putu" naglasio je gradonačelnik.

Podsjetio je da je u Kuljanima urađen vrtić vrijedan 800 hiljada KM, dječije igralište, te da je izdvojeno milion KM za vodovod u VII kuljanskoj.

"Veliki broj krakova ovdje u Kuljanima smo asfalitrali i plan nam je da radimo to i u narednom periodu. To nas dovodi do 5 miliona KM ulaganja u ovo naselje. Tu ne računam besplatne priključke za vodovod, kanalizaciju, sufinansiranje vrtića, broj legalizovanih objekata, besplatnih građvinskih dozvola i besplatnih udžbenika" kazao je gradonačelnik.

Kada je riječ o rekonstrukciji glavne ulice kroz Kuljane, trenutno se izvode radovi na izgradnji oborinske kanalizacije koja je izgrađena u dužini od 450 metara, te se njen završetak očekuje krajem ove sedmice, ukoliko to dozvole vremenski uslovi. U saradnji sa preduzećem „Vodovod“ a.d. Banja Luka, izvođač radova nastavlja radove na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže i novim kućnim priključcima. Plan je da se rekonstruiše preostalih 330 metara planirane saobraćajnice, čime bi ukupno bio izgrađen jedan kilometar novog puta najprometnije ulice u Kuljanima.

U sklopu toga, dodatno bi bio riješen problem vodosnadbjevanja, problem sa oborinskom i fekalnom kanalizacijom, te bi bilo osigurano bezbjedno odvijanje saobraćaja modernom saobraćajnicom sa dvije trake, širine od šest do sedam metara i obostranim trotoarima. Izvođač radova je "Niskogradnja" d.o.o Laktaši.

