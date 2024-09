Gradonačelnik uručio "Kartice za zdravo djetinjstvo": "Radimo u korist naših porodica"

Gradonačelnik Draško Stanivuković uručio je „Kartice za zdravo djetinjstvo“ za povoljniju kupovinu u određenim prodajnim objekatima na području grada za više od hiljadu do sada prijavljenih za ovu mjeru podrške Grada.

"To znači da će roditelji d‌jece uzrasta do sedam godina uz ove kartice imati popuste prilikom kupovine u određenim prodavnicama. Popusti su od deset do 30, 40 i čak do 50 odsto pa tako npr. d‌ječija kolica koja su hiljadu KM sa popustom ćete platiti 714 KM, tricikl koji je 300 dobićete za 120 KM", kazao je gradonačelnik.

Ove kartice, kako je naglasio – i te kako olakšaće kućne budžete.

"Nama je porodica prioritet i trudimo se da svakoj našoj porodici uradimo koliko je do Grada, čak i više od toga", naveo je gradonačelnik i dodao da će sutra naša d‌jeca dobiti i najveće subvencije za privatni vrtić, a ovih dana naši osnovci su dobili besplatne udžbenike.

Sve su ovo mjere podrške, koje, kako je kazao – Grad obazbijedio za porodice.

"Neka i ove kartice budu na korist i zadovoljstvo svih roditelja, neka znaju da je Banja Luka porodica, prijatelj svake porodice i da ćemo nastaviti dalje da radimo u tom pravcu" poručio je gradonačelnik.

Savjetnica gradonačelnika, Mirna Savić – Banjac kazala je da se povoljnija kupovina uz ove kartice, između ostalih, može obaviti u Zoki komercu, te u Fabrici obuće „Bema“ – prodavnici u krugu Fabrike gđe će se moći ostvariti popust od deset odsto na sav asortiman.

"Svjesni smo standarda naših građana i kako se živi, ali više od svega ovo što radimo je dio jedne cjelokupne strategije i da se to vidi šta nam je na prvom mjestu – od ulaganja u obrazovanje, škole, kulture, sporta pa do brige o porodici. Svojim d‌jelima i mjerama naglašavamo ono što je bitno i u šta se ulaže, te kako se zapravo novac građana vraća upravo njima", istakla je Savić – Banjac.

Marina Ružić, jedna od sugrađanki koja je danas dobila Karticu za zdravo d‌jetinjstvo – rekla je da će ova mjera uticati na kućni budžet, jer je sa Karticom kupovina dosta povoljnija, ali i da je ovo znak pažnje Grada prema porodicama u ovom gradu.

Roditelje koji žele „Karticu za zdravo djetinjstvo“, iz nadležnog Odjeljenja za društvene djelatnosti podsjećaju da svoj zahtjev mogu preuzeti ispred Prijemne kancelarije ili onlajn OVDJE.

Naime, roditelji djece uzrasta do sedam godina, kao i trudnice treba da ispune zahtjev za izdavanje kartice i predaju ga u Gradsku upravu u kancelarije Odjeljenja za društvene djelatnosti – broj 23 i 24.

Zahtjev se može uzeti ispred Prijemne kancelarije, pretinac broj 75, a porodica podnosi jedan zahtjev bez obzira na broj djece.

Uz zahtjev je potrebno priložiti uvjerenje o prebivalištu za roditelja ukoliko dijete ne ide u vrtić ili režijski račun, odnosno roditelji korisnici usluga JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banja Luka i subvencija Grada Banja Luka za privatne predškolske ustanove ne dostavljaju uvjerenja o prebivalištu, već samo zahtjev. Predaja zahtjeva moguća je svakim radnim danom od 8.30 do 15.00 časova.

