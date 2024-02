Gradska uprava Banjaluka: Pomažemo licima sa invaliditetom, no nismo za sve nadležni

BANJALUKA – Zahtjevi koje ima Udruženje distrofičara regije Banjaluka i koje su iznijeli na ranijem sastanku sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem su zahtjevi, ali i problemi koji datiraju godinama unazad, a zbog specifičnih ugovora koje je ovo Udruženje potpisalo sa Centrom za socijalni rad kao i uslugama koje zavise isključivo od nadležnog ministarstva, a ne od Gradske uprave.

Poručili su ovo iz banjalučke Gradska uprave, te naveli da grad u kontinuitetu radi na poboljšanju uslova svih kategorija lica sa invaliditetom.

"Unazad nekoliko godina, gradska administracija povećava sredstva za rad aktivnosti Gradskog odbora udruženja invalida. Ove godine, uprkos svim preprekama koje su dovele do problema zbog neusvajanja rebalansa budžeta za prethodnu godinu, povećane su cijene usluga za personalnu asistenciju svima i to linearno za 30 odsto. To je maksimalan iznos koji je u ovom trenutku bio moguć i finansijski opravdan i ova gradska administracija našla je adekvatna rješenja da se ovim licima zaista pomogne", naveli su iz GU Banjaluka.

Dodaju da je zbog toga potrebno vrijeme kako bi se analizirala razlika u cijenama pružaoca različitih usluga.

"Grad Banjaluka je spreman izaći u susret svim kategorijama, te radi na tome da se usluge približavaju, ali je nemoguće povećavati cijene odjednom za više od 30 odsto. Gradska uprava je dala maksimum u rješavanju problema, ali za neke od zahtjeva Udruženja distrofičara grad nije nadležan", zaključuju iz gradske administracije.

Podsjećamo, danas su osobe sa invaliditetom kojima su potrebne usluge personalnih asistenata blokirale jedan od ulaza u Gradsku upravu Banjaluka te su tražili sastanak sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem i direktoricom Centra za socijalni rad Irenom Joldžić. Njihovi zahtjevi su povećanje naknada za personalne asistente i isplatu zaostalih dugovanja iz decembra prošle godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.