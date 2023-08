Gradska uprava Banjaluka osuđuje proteste na Dan žalosti

Gradska uprava Grada Banjaluka osuđuje bilo kakva javna okupljanja i proteste, koji su najavljeni za danas, 16. avgusta kada je u cijeloj Republici Srpskoj proglašen Dan žalosti, a povodom stravičnog zločina koji se desio u Gradačcu.

“Danas, kada je cijela Republika Srpska ujedinjena u borbi protiv nasilja, organizuje se jedan ovakav neprimjeren skup koji je mogao da bude održan bilo koji dan”, naveli su iz Gradske uprave.

Kako kažu, na inicijativu gradonačelnika Draška Stanivukovića za danas najavljeni koncerti u Banjaluci, su odgođeni.

Podsjećamo da je Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka sa odbornicima SNSD-a u Skupštini grada, saradnicima i građanima najavio da će blokirati saobraćaj kod Gradske uprave danas u 11.55 časova.

"Saobraćaj će biti blokiran zbog nezakonitog poskupljenja parkinga u Banjaluci", saopštili su iz Gradskog odbora SNSD-a.

Povodom ovoga, oglasio se gradonačelnik Draška Stanivuković, te je na društvenim mrežama napisao kako će okupljanje prijaviti MUP-u.

"GO SNSD Banjaluka na Dan žalosti, koji je proglašen u Republici Srpskoj i FBiH organizuje protest koji je mogao biti održan juče ili sutra. Bez imalo empatije i političkog takta to rade upravo danas na svojevrsnom danu borbe protiv nasilja gdje su najavili blokade ulica. Ovo nenajavljeno okupljanje i blokadu ulica prijavit ćemo MUP-u. Kad sam ovako vodio bitke svaki put kad su me pripadnici MUP-a legitimizirali i kaznili, a tako je bilo i juče. Videćemo da li će reakcija biti ista danas prema rečima lidera skupštine Vlade Đajića i lica koja će podržati ovaj nastup", istakao je Stanivuković.