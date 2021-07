Gradska uprava raspisala javni konkurs: 36 modernih nadstrešnica na jesen

BANJALUKA - Za postavljanje 36 modernih nadstrešnica u centralnim gradskim naseljima raspisan je javni oglas, a stajališta će biti opremljena displejom za informacije putnicima i drugom opremom, koji će dati novi identitet i prepoznatljivost javnom prevozu, navode iz Gradske uprave.

Realizacija ovog projekta je, kako navode, planirana za oktobar i novembar.

"Planirano je da nadstrešnice budu postavljene u naseljima Obilićevo, Borik, Starčevica, kao i na lokacijama kod Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Nove autobuske stanice, kružnog toka kod 'Lesnine', kod 'Beme'...", potvrdili su iz Gradske uprave.

Dodaju da je javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje reklamnih medija u okviru nadstrešnica na autobuskim stajalištima javnog prevoza putnika otvoren do 6. avgusta u 12 časova.

"Mogu se prijaviti sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici registrovani za usluge oglašavanja, samostalno ili kao grupa ponuđača", saopštili su iz Gradske uprave.

Navode da se dokumentacija i obrazac za prijavu na javni oglas mogu preuzeti u prostorijama Odjeljenja za saobraćaj i puteve svaki radnim danom od 11 do 15 časova i to najkasnije do 30. jula.

Ističu da je opredjeljenje grada razvoj po principima održive mobilnost i veći fokus na zaštiti životne sredine.