Gradski azil na Manjači otvoren svaki dan

BANJALUKA - Druženje sa životinjama u azilu na Manjači svaki dan organizuje grad Banjaluka u saradnji sa udruženjima za zaštitu životinja.

Kako dodaju organizatori, azil je od sada otvoren za sve posjetioce, volontere, udruženja, ali i sve one koji planiraju da udome neku od životinja i to radnim danima od osam do 16 časova, te vikendom od 10 do 16 časova.

"Ovo je vaša prilika da pronađete svog vjernog prijatelja ili da jednostavno provedete vrijeme sa nekim od pasa koji borave u azilu te da im pružite pažnju i ljubav", istakli su oni.

Kako napominju, sam proces udomljavanja pasa veoma je jednostavan, a radnici u azilu na Manjači uvijek su spremni svakom da pomognu u slučaju bilo kakvih nejasnoća.

"Udomljavanje psa iz azila besplatno je i jednostavno, a važno je istaći da se u azilu radi o psima koji su spremni za udomljavanje, jer su prošli kompletan tretman, koji obuhvata pregled veterinara, sterilizaciju, obradu protiv vanjskih i unutrašnjih parazita, a osim zdravstvene obrade, životinje prođu i test karaktera", objasnili su oni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.