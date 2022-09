Gradski menadžer najavio sastanak u vezi sa pitanjem odlaganja otpada u Ramićima

BANJALUKA - Banjaluka neće, ne smije i ne može doći u problem sa odlaganjem otpada, poručio je gradski menadžer Bojan Kresojević, povodom pitanja odlaganja otpada na deponiji u Ramićima s obzirom na to da je preduzeće "Dep-ot" jednostrano otkazalo ugovor preduzeću "Čistoća".

"Naravno, ne isključujemo mogućnost da će druga strana to pokušati da opstruiše, ali mi to nećemo dozvoliti", kazao je on.

Dodao je da bi naredne sedmice u Gradskoj upravi trebalo da bude održan sastanak u vezi sa problemom odlaganja otpada na deponiju u Ramićima i novonastalom situacijom između preduzeća "Dep-ot" i "Čistoća".

"Ono što je očigledno jeste da se pokušava zaustaviti izvršavanje komunalnih usluga u Banjaluci, za šta je očit prijem Eko toplana kojima se onemogućava dovoz sječke, ali i ova gdje je 'Dep-ot' jednostrano, bez ikakvih valjanih argumenata, raskinuo ugovor o odlaganju otpada na deponiji u Ramićima preduzeću 'Čistoća'", kazao je gradski menadžer.

Dodao je da iz preduzeća "Dep-ot" navode da su "razlog otkazivanja ugovora prevelika dugovanja".

"To je potpuno neosnovan argument. Osim toga, svako ko doveze otpad na deponiju u Ramiće, ima pravo da odloži taj otpad jer je to obaveza deponije. Ne postoji niti jedno drugo mjesto u Banjaluci da bilo koje fizičko ili pravno lice odloži otpad", naveo je Kresojević.