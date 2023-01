Greške na kartama stvorile pometnju među putnicima u Banjaluci

BANjALUKA - Brojni putnici u javnom autobuskom prevozu proteklih dana uočili su da se datum i satnica na pojedinačnim autobuskim kartama ne slažu sa stvarnim stanjem, a iz prevozničkih preduzeća kazali su da se takve situacije dešavaju zbog kvara na kasama.

Nekoliko čitalaca “Glasa Srpske” javilo se sa istim problemom, te su kazali da su im vozači u autobusima izdavali autobuske karte s pogrešnim datumom i satnicom, zbog čega su bili u strahu zbog kontrole.

Iz autoprevozničkih preduzeća su pojasnili da im je taj problem poznat te da je riječ o dotrajalim kasama. Naglasili su da kase šalju na servisiranje čim saznaju za grešku.

Jedna čitateljka “Glasa Srpske” koja se predstavila kao Milena, kazala je da je u petak, 20. januara, kupila pojedinačnu autobusku kartu na kojoj je pisao datum 18. januar 2023. godine.

"Takođe, nije se poklapao ni termin izdavanja karte, jer je pisalo da je izdata u 14.18, a ja sam u autobus ušla u 10.13. Na prvoj narednoj stanici, ušla je kontrola i ustanovila da karta nije uredno izdata. Nakon što sam rekla da sam je kupila maloprije od vozača u autobusu, kontrolor je prišao vozaču i nakon kraćeg razgovora, vratio mi kartu i kazao da je sve u redu", kazala je ova Banjalučanka.

Ona napominje da nije imala problema zbog netačnog datuma i satnice na karti, ali ističe da joj na momenat nije bilo prijatno. Kako je rekla, vozač je kontroloru objasnio u čemu je problem te istakao da se često dešavaju ovakvi problemi.

Predsjednik Skupštine Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske Dejan Mijić kaže da su prevoznici svjesni ovog problema, te da je ovlašteni servis Poreske uprave RS dužan da vodi računa o tome, kako se ne bi događale ovakve situacije.

"Znam da serviseri imaju problema s ažuriranjem kasa i ne mogu se pronaći ni rezervni dijelovi, ali to nije problem prevoznika, jer oni imaju uredno potpisan ugovor sa servisom koji je ovlašten od Poreske uprave, koja je zadužena za njihovu kontrolu", rekao je Mijić, koji je i direktor “Autoprevoza”.

Kako su nam kazali u “Pavlović tursu”, do problema s neujednačenim datumima na kartama dolazi jer se kase kvare. Ističu da su mnoge kase “zrele” za mijenjanje jer su već dotrajale, ali da ne mogu nabavljati nove.

"Dnevno se kvare do tri ili četiri kase, a ako dođe do nekog problema, pričaju, vozač ne primijeti odmah i često prođe mnogo vremena dok uvidi grešku", kažu u “Pavlović tursu”.

Naglasili su da putnici zbog ovoga neće imati problema, ali je njima važno da uvide na vrijeme da kasa ne valja, kako bi je mogli odnijeti serviseru na popravku.

Prigradske linije

Prije nekoliko dana sličnu situaciju imao je i Milan V. iz Borika, kada se prigradskom linijom vozio do Trna.

"Platio sam redovnu cijenu karte, a dobio kartu za gradsku liniju 10, koja ide do Obilićeva i to s drugačijom cijenom. Vozač je izdao kartu na licu mjesta, tako da mi nije bilo jasno kako je to moguće i iskreno, plašio sam se kontrole, ali on me uvjerio da neće biti problema ako kontrola uđe", kazao je Milan V.