Grmuša: Razgovore o budućnosti Banjaluke vodiću pod tri uslova

BANJALUKA – Milko Grmuša, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka, istakao je da bilo kakvi razgovori o budućnosti Banjaluke, imaju smisla samo ako se prije toga hitno usvoji Urbanistički plan, Plan kapitalnih investicija za petogodišnji period te implementacija zakonom propisanih odredbi koje nalažu sprovođenje transparentnih i zakonitih javnih konkursa kad je riječ o zapošljavanju radnika u gradskim preduzećima.

Napisao je on ovo na društvenim mrežama, te naveo da su to ključne tačke, kao i da imaju smisla samo i isključivo na sljedećoj platformi.

"Hitno usvajanje Urbanističkog plana, neusvajanje regulacionih planova do ovog trenutka i momentano zaustavljanje betonizacije Banje Luke, zatim usvajanje dokumenta Plana kapitalnih investicija za petogodišnji period, a u tom dokumentu bi se tačno navelo šta se to gradi, koliko to košta i u svakom budžetu bi bile predviđene te investicije. Ne bi bilo potom političko-tajkunskih trgovina, ne bi bilo izbacivanja i ubacivanja kapitalnih projekata shodno bilo čijim ličnim interesima, na vrijeme bi se prikupljala dokumentacija i radilo bi se u skladu sa zakonom. Treća tačka je beskompromisna implementacija zakonom propisanih odredbi koje nalažu sprovođenje transparentnih i zakonitih javnih konkursa kad je riječ o zapošljavanju službenika i namještenika u Gradskoj upravi", napisao je Grmuša na svom profilu.

Dodao je da ove tri ključne tačke nisu politički program, nego elementarno poštovanje zakona.

"One svjedoče koliko dno smo kao društvo dotakli kad se poštovanje zakona predstavlja kao nerealna utopija", naveo je Grmuša.

Naveo je da je sa sagovornicima koji prihvate ova tri preduslova za bilo kakav razgovor spreman da razgovara o političkom programu za Banjaluku čije ključne tačke su sljedeće: (prenosimo u cjelosti)

· Profesionalizacija gradskih preduzeća i smjena nesposobnih rukovodstava istih;

· Restrukturisanje "Eko Toplane" Banjaluka i oštar zaokret u načinu rada ne samo ovog privrednog društva, nego i samog koncepta javnog grijanja i energetske efikasnosti;

· Afirmisanje tehnološke transformacije Gradske uprave i privrednog ambijenta u Banjaluci;

· Korišćenje modernih i jeftinijih mehanizama finansiranja razvojnih projekata korišćenjem "zelenih obveznica";

· Izrada socijalne karte i subvencije samo onih građana koji su zaista socijalno ranjivi, a ne i onih bogatih i mega-bogatih;

· Decentralizacija Banjaluke, infrastrukturno i komunalno snaženje područja grada i van užeg i šireg centra grada;

· Zatvaranje užeg centra grada za saobraćaj privatnim motornim vozilima, promjena koncepta javnog saobraćaja i afirmisanje gradskog javnog prevoza:

· Eliminacija nezakonitog i parazakonitog uticaja tajkuna na donošenje političkih odluka u gradu Banjaluka.

· Potpisivanje sporazuma o zajedničkoj privrednoj lokalnoj politici sa svim lokalnim zajednicama koje su do pedeset kilometara udaljene od Banje Luke sa ciljem stvaranja šireg prostora sa najoptimalnijim ambijentom za poslovanje i investiranje u regiji jugoistočne Evrope;

· Afirmisanje kreativnih industrija i IT industrija kao pogona za samozapošljavanje u gradu.

