Hrabra Banjalučanka Slobodanka Končar: "Raskošna mašna" joj promijenila život iz korijena

BANJALUKA - Poznata banjalučka "Raskošna mašna", pored toga što nudi najljepše, ručno izrađene modne dodatke, pruža ulazak u novi život.

Iza unikatnih i raskošnih proizvoda stoje vrijedne ruke hrabre Banjalučanke Slobodanke Končar.

"Po struci sam ekonomista i nakon dijagnostikovane teške autoimune bolesti prije šest godina, odlučila sam da mijenjam životne navike iz korijena. Dala sam otkaz na poslu u marketingu i telekomunikacijama, gdje sam radila osam godina, i okrenula se nečemu što sam voljela da radim još od tinejdžerskih dana, šivanju", istakla je Slobodanka za "Nezavisne novine".

Dodala je da je prvo završila kurseve, kupila opremu i željela sebi i kćerki, po preporuci ljekara, da šije i pravi nešto.

"Ubrzo su moj talenat za rad prepoznali i mnogi drugi. Moj posao je moj hobi, ali sam se svih ovih godina usavršavala, učila i školovala kako bih što bolje obavljala posao na društvenim mrežama, jer sama radim apsolutno sve. Od održavanja sajtova, marketinga, pa do slikanja, šivanja i slanja", navela je ona.

Dodaje da bi svakome preporučila da, iako živimo u vremenu gdje nam je nametnut toliko ubrzan tempo života, malo ipak usporimo i slušamo šta nam tijelo i duša govore.

"Izgubili smo taj dodir sa realnošću i koliko život brzo prolazi, a da toga nismo ni svjesni. Stanite, duboko udahnite, uživajte u svakom danu, u kiši, u suncu, svom psu, dobroj knjizi, svojoj djeci koja tako brzo odrastaju i, naravno, u sebi", objasnila je ona i dodala da bi svakome preporučila da radi ono što ga ispunjava, kao što "Raskošna mašna" ispunjava nju.

"Napravila sam nezamisliv uspjeh i zaista sam ponosna na svoj trud i rad jer je ovo neki omaž mojoj borbi", kazala je ona, te dodala da se nada da će i ubuduće ispunjavati želje svojim klijenticama.

"Kad mi je dijagnostikovan IBS, dobila sam i dijagnozu depresije i anksioznosti, ali ovo ne smije biti tabu tema. Ima dana kada prštim od volje za radom, kada tip-top sređena imam osmijeh od uha do uha na kafi sa prijateljicama, kada briljiram na poslovnim sastancima i novim projektima, kada vježbam i jedem zdravo, kada se veselim što sam živa i radosno kupujem svježe cvijeće od mojih komšinica, ali depresija nije samo smrknuto lice i suze, iza dijagnoze depresije sakriva se i osmijeh, veselo cvrkutanje i ispijanje koktela, biranje odjeće po buticima, nasmiješene fotografije na društvenim mrežama. Međutim, ima i dana kada osjećam da ne postoji nijedan razlog za ustajanje iz kreveta, kada satima plačem, izbjegavam društvo, želim mir, pa čak i razmišljaš kako da se povrijediš. To stanje bespomoćnosti i zarobljenosti od strane sopstvenog uma ne može da shvati niko ko to nije doživio. Zato morate o tome pričati", ispričala je naša hrabra Slobodanka i dodala da je shvatila težinu depresije kada je zbog nje izgubila blisku osobu.

"Kažu da ako radiš šta voliš - nećeš raditi ni dan u životu. I ja sam živi dokaz toga. Ne radim svaki dan, jer mi bolest to nekad ne dozvoljava, ali zato uz odličnu organizaciju mnogo više uživam u vremenu sa porodicom, odlazim u pozorište, na koncerte, čitam, vježbam jogu, kuvam, živim život punim plućima. To prije nisam mogla jer je stres bio toliki da sam jedva stizala obavljati i neke osnovne stvari", objasnila je ona.

"Raskošna mašna", kako ona kaže, postoji već punih pet godina, a povećanjem potražnje, povećavala se i sama ponuda, pa stoga danas kod ove talentovane Banjalučanke možete, pored rajfova i mašni, da pronađete i ogrlice, lančiće za naočare, tijare, krune, češljeve za mladenke i svaki proizvod se izrađuje po želji kupca i u dogovoru s njim.

"Banjalučanke najviše traže klasične komade koje mogu da iskombinuju uz skoro pa svaki outfit. Dakle, pleteni rajf od satena u crnoj boji je već godinama broj jedan, ali nađe se tu i poneki glamurozni komad aksesoara za neke posebne prilike. Najveća potražnja je za rajfovima, gumicama i trakama za kosu ", navela je ona.

Od boja koje će biti zastupljene u narednoj godini, kako dodaje, najviše će se izdvajati ljubičasta, kamel, siva, boja pistacije i crvena kao nezaobilazna.

"Veliki povratak u svijetu modnih dodataka doživjeli su biseri u svim oblicima, pa ćete ih moći vidjeti u obliku rajfa, predimenzionalnih bisernih ogrlica, u kombinaciji sa zlatnim lancima ili kristalima. Tu su svakako i broševi koji su neizostavan modni detalj već zadnju godinu", navela je ona.

Kao zaključak navela je da samo radom na sebi možemo naučiti lakše se nositi sa stresnim situacijama, bićemo opušteniji, a možda počnemo razmišljati na drugačiji način.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.