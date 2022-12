I ova godina bez ulaganja u Poslovnu zonu u Ramićima

Uprkos činjenici da je italijanski investitor odustao od ulaganja u Poslovnu zonu „Ramići“, gradska administracija i dalje ulaže napore da se privredni razvoj u gradu poboljša.

“Italijanski investitor, koji je želio da ulaže u Poslovnu zonu u Ramićima, odnosno otvori firmu i zaposli 300 radnika, odlučio je da ta sredstva uloži u Laktaše”, istakli su iz Gradske uprave.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je istakao da je ova tačka sa dnevnog reda Skupštine grada Banjaluke od strane skupštinske većine skinuta nekoliko puta.

“Tema naših politika u kojima se razlikujemo ne može da bude ova investicija, koja je vrijedna oko 70 miliona KM i koju je Skupština odbila. Ovu tačku, bez adekvatnog obrazloženja, oborili su pet do šest puta“, rekao je on.

Nakon toga, kako kaže, isti taj investitor odlučio je da uloži sredstva u Laktaše.

“Poštujem ih, meni je drago zbog Laktaša, ali krivo mi je zbog Banjaluke, krivo mi je da neko to nama uzme. Međutim, kada je investitor vidio da skupštinska većina stalno odbija ovu tačku, on je otišao u Laktaše”, naglasio je on.

Podsjećamo, gradonačelnik Draško Stanivuković više puta je istakao kako je riječ o izuzetno velikoj investiciji u Banjaluku, koja je od javnog interesa, te da bi za naš grad bilo izuzetno značajno prodati ovu halu i zaposliti 300 radnika.