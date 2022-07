I politika zavrće vodu na +40

BANJALUKA - Zbog problema s vodosnabdijevanjem u više banjalučkih naselja Štab za vanredne situacije, održao je danas sjednicu, i proglasio vanrednu situaciju za više mjesnih zajednica kako bi se mogle preduzeti neophodne mjere.

Prema riječima Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke, vanredna situacija proglašena je u mjesnim zajednicama Donja Kola, Rekavice 1, Bronzani Majdan, Stratinska, Potkozarje, Verići, Ljubačevo i Donja Piskavica.

"Postoji i dio mjesnih zajednica u kojima još nismo odlučili da proglasimo vanrednu situaciju s obzirom na to da visinski dijelovi nemaju vodu a centralni imaju, ali ćemo o tome raspravljati na novoj sjednici Štaba koju smo zakazali za dva dana", rekao je gradonačelnik, koji je i komandant Štaba.

On je rekao da će neke od mjera obuhvatati redukciju vode u pojednim mjesnim zajednicama, ali i pojačane kontrole s obzirom da, kako kaže, dolazi do gubitaka vode na cjevovodima zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca.

"Upućujemo kolektivni apel građanima za racionalizaciju potrošnje vode. Suša je dosta ranije nastupila i potrebno je da se svi solidarišemo. Ono što uspijemo preko dana da akumuliramo vode npr. u rezervoaru Tunjice, sve se u periodu od 19 do 22 časa potorši jer tada svi krenu da zalijevaju bašte, pune svoje zalihe i slično", rekao je on.

Marko Marić, predsjednik Mjesne zajednice Dragočaj, žali se da ovo prigradsko naselje nema vodu već više od sedam dana, zbog čega su danas održali sastanak s gradonačelnikom, vodstvom Vodovoda i nadležnim službama.

Kako je rekao "Nezavisnim", na sastanku je zatraženo da se smanji dopremanje vode u naselje Trn kako bi se rezervoar na Tunjicama mogao napuniti, ali tvrdi da nisu našli sluha u Kabinetu gradonačelnika.

"Mi smo očajni, oni nam kažu strpite se još dan, dva, tri. To bi bilo u redu da mi vode nemamo već danima, da ljudi imaju ogromne probleme, a ništa se ne rješava. Neko zavrće cijevi, neko ne radi svoj posao. Mi ćemo u znak protesta blokirati magistralni put Banjaluka – Prijedor jer drugačije očigledno ne možemo riješiti problem", kaže Marić.

On tvrdi da je problem u ovom naselju postojao do 2015. godine ali da je tada izgradnjom nove infrastrukture problem riješen i da sve do prije nekoliko dana nijedne godine nisu imali probleme.

"Znamo da je iz IPA 2020. odobreno sredstava za rješavanje problema s vodom, a tu će biti i Dragočaj. Sredstva stoje na računu, a ništa se ne radi. U Gradu kažu da će to početi krajem avgusta ili početkom septembra. Sve se svodi na politku i izbore, a mi vode nemamo", kaže on.

Stanivuković je za "Nezavisne" rekao da je problem i u politici, i tvrdi da je, osim prekomjerne potrošnje za zalijevanje bašti, problem i u tome što se samovoljno zavrću cijevi.

"Imate tu i politike i to je jedan od ključnih razloga. Drugi problem je da ljudi se igraju vodovoda, pa zavrću ventile. Imamo slučajeve da su ljudi sikirom presjecali cijevi. Neobičan vandalizam, nisam primijetio da su se ovakve stvari dešavale prethodnih godina, možda zato što nije bilo izbora. Mi radimo sve što je ljudski i realno moguće", kaže Stanivuković.

Što se tiče osam miliona, rekao je da je Evropska banka za obnovu i razvoj dala grant od osam miliona za koji se Grad izborio. "U toku je tender, javna nabavka. Ne znam za koji dio ljudi misle da treba raditi u Dragočaju. To je možda ovaj dio oko Gradine gdje 200 ili 300 domaćinstava nema vodu, ali radi se o domaćinstvima koja nikad nisu imala vodu", rekao je on.

Predrag Duduković, direktor Vodovoda, kaže za "Nezavisne" da Vodovod čini sve što je u njihovoj moći da sva naselja imaju redovno snabdijevanje.

On za "Nezavisne" kaže da su smanjili pritisak vode na cijevi ka Trnu, ali da to nema efekta u Dragočaju jer ljudi naveče zalijevaju bašte i troše ogromne količine vode i da se bazen na Tunjicama ne može napuniti.

"Vode ima dovoljno za grad, ali problem je jednostavno prevelika potrošnja", kaže Duduković. Ističe da je i dio problema u tome što kada je rađena cijev za Dragočaj nije stavljem profil 700 milimetara, nego 400, što je smanjilo ukupni kapacitet, a situacija je prekomjernom potrošnjom i sušom dodatno otežana.

Dok nadležni prebacuju lopticu jedni na druge, mještani brojnih naselja su očajni jer na ogromnim vrućinama danima nemaju kapi vode. "Sedam dana nemamo vode, a kada dođe nakratko ne mogu se ni okupati zbog slabog pritiska", kazala nam je jedna mještanka naselja Dragočaj.

