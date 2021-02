I šestogodišnje dijete bilo u prihvatnoj stanici

BANJALUKA - U prihvatnu stanicu za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju u toku prošle godine smještena su 33 lica, od čega 31 maloljetno i dva punoljetna, rekli su za "Nezavisne" u Udruženju "Nova generacija", u sklopu koje funkcioniše ova prihvatna stanica.

Navode da je povećan broj lica koja su smještena u prihvatnu stanicu u prethodne dvije godine te je ovaj broj u toku 2019. godine bio 24.

"Pored maloljetnika koji su zatečeni u skitnji i prosjačenju, u prostorije prihvatne stanice smještaju se i maloljetnici koji su izmješteni iz porodičnog domaćinstva usljed akutnog nasilja nad djetetom ili maloljetnici zajedno sa majkama koji su izmješteni zbog akutnog porodičnog nasilja, a smještajni kapaciteti sigurne kuće za žene su popunjeni. Takođe, djeca stranci, djeca bez roditeljskog nadzora na migrantskoj ruti i djeca identifikovane ili potencijalne žrtve trgovine ljudima smještaju se u prihvatnu stanicu", objašnjavaju u ovom udruženju.

Prema njihovim riječima, kada se govori o problemu prosjačenja i maloljetnicima koji su u prihvatnu stanicu smješteni zbog prosjačenja, radi se o prinudnom prosjačenju te radnoj eksploataciji djece od strane roditelja, srodnika ili trećeg lica.

"Kao takva, djeca prinuđena na prosjačenje predstavljaju potencijalne žrtve trgovine ljudima. Razlozi skitnje su individualni za svako dijete, ali najčešće se javljaju problemi u porodici, svađe sa roditeljima, starateljima ili prijateljima te zloupotreba alkohola ili opojnih droga", kazali su u Udruženju "Nova generacija".

Istakli su da je najmlađe dijete koje je smješteno u prihvatnu stanicu u 2020. godini imalo tri mjeseca i da je tamo smješteno s maloljetnom majkom.

"Najmlađe dijete koje je samostalno, bez prisustva roditelja, boravilo u prihvatnoj stanici imalo je šest godina, dok su najstariji maloljetnici imali preko 17 godina", rekli su u Udruženju.

Navode da se djeca u prihvatnoj stanici, prema procedurama, zadržavaju najduže pet radnih dana ili sedam dana sa vikendom.

"Najduži boravak je do sada i bio sedam dana. Postoje procedure, kako u prihvatnoj stanici, tako i u Centru za socijalni rad, te djeca koja su smještena u prihvatnu stanicu imaju prioritet u rješavanju i to se uvijek završi u roku od pet do sedam dana", istakli su u udruženju.

Dodali su da se po prijemu djeci organizuju boravak, obroci, kupanje i čista odjeća te konstantna psihosocijalna podrška i nadzor.

"Izlazak iz prihvatne stanice odvija se uz saglasnost Centra za socijalni rad koji je nadležan za dijete, u zavisnosti od toga gdje mu je prijavljen boravak", zaključili su u Udruženju "Nova generacija".

U Centru za socijalni rad kazali su da je broj lica uhvaćenih u skitnji i prosjačenju značajno povećan u 2020. godini zahvaljujući akciji i obilasku žarišnih područja koju je sprovodilo Udruženje "Nova generacija" u saradnji sa PU Banjaluka.

"Na području grada u prosjačenju u najvećem broju slučajeva učestvuju lica romske nacionalnosti koja nemaju prebivalište u Banjaluci. Ta lica najčešće dolaze iz drugih opština i gradova RS, FBiH i Srbije", naveli su u Centru za socijalni rad.