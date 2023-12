I sutra obustava saobraćaja na raskrsnici u Boriku

BANJALUKA - U banjalučkom naselju Borik, kod mosta Venecija, gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice i sutra će od ujutro biti obustavljen saobraćaj.

"Zbog dodatnih radova, i u petak, 29. decembra od 08.30 do 12.00 časova - biće na snazi obustava saobraćaja za sva vozila u Ulici Gavre Vučkovića i u Ulici Majke Jugovića - na dijelu od raskrsnice sa Srpskom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, kao i u Jevrejskoj ulici – na dijelu od Ulice Vase Glušca do Ulice Gavre Vučkovića", saopštili su iz Gradske uprave Banjaluke.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.