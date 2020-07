I u doba korone neka banjalučka prigradska naselja bez apoteke i ambulante

BANJALUKA - Odlazak ljekaru porodične medicine ili u apoteku po lijekove mnogi uzimaju zdravo za gotovo, ali građani pojedinih banjalučkih prigradskih naselja najbližu medicinsku pomoć mogu dobiti tek kilometrima daleko od kuće.

Pojedina naselja, kao što su Priječani, Debeljaci i Rekavice 2, nemaju ambulantu, ali ni apoteku, pa su građani prinuđeni doktoru ili po lijekove ići u druga naselja ili čak u centar grada.

Dejan Štrbac, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Debeljaci, rekao je da nemaju ni ambulantu ni apoteku, te da građani moraju putovati sve do naselja Vrbanja.

"Preko hiljadu stanovnika, koliko živi u našem naselju, mora ići u Vrbanju kod doktora ili u apoteku. To nam predstavlja veliki problem jer u naselju živi mnogo penzionera, koji moraju daleko ići po lijekove", rekao je Štrbac.

Dodao je da bi im mnogo značilo otvaranje makar jedne apoteke u ovom naselju, jer sada građani prelaze minimalno tri kilometra do ambulante i prve apoteke.

Slična situacija je u naselju Priječani, gdje ne postoji nijedna apoteka, a dio građana je registrovan kod porodičnog ljekara u Zalužanima, a dio u Lazarevu.

"Nemamo ni apoteku ni ambulantu. Manji je problem za građane koji moraju pješačiti kod ljekara ili po lijekove u Zalužane, ali oni koji su registrovani u Lazarevu, posebno stariji građani, moraju ići autobusom", rekao je Darko Škobić, predsjednik Savjeta MZ Priječani, dodajući da se nadaju da će u skorije vrijeme imati prvu ambulantu, a da će s njom stići i prva apoteka.

Željka Blagojević, predsjednica Savjeta MZ Rekavice 2, navela je da se za građane ovog naselja najbliža ambulanta i apoteka nalaze u Krupi na Vrbasu.

"Otežavajuća okolnost je i to što apoteka u Krupi na Vrbasu radi samo do 12 časova radnim danima. To je bio veliki problem kada je javni gradski prevoz bio obustavljen zbog virusa korona", rekla je Blagojevićeva.

Dodala je da apoteka u Krupi na Vrbasu tokom periodu pandemije virusa korona nije organizovala dostavu ljekova, posebno onim starijim građanima kojima je bilo najteže jer nisu bili u stanju da po ljekove odu sami.

Čak i prigradska naselja koja imaju apoteku, imaju problem jer one rade skraćeno ili samo dva dana sedmično.

Dražena Ajder, predsjednica Savjeta MZ Mišin Han, kazala je da je ovo naselje prošle godine dobilo obnovljen objekat Doma zdravlja, ali da jedina apoteka u naselju radi samo dva dana sedmično.