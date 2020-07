Igor Radojičić "Gospodar prstenova"

BANJALUKA – Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić je na zanimljiv način pokazao koliko je za vrijeme njegovog mandata urađeno infrastrukturnih projekata u gradu na Vrbasu.

Na društvenoj mreži Facebook je podijelo fotografiju u čijem opisu je podsjetio na 11 kružnih raskrsnica koje su izgrađene u Banjaluci u posljednjih nekoliko godina, a sebe je nazvao "The Lord of the Rings", aludirajući na poznati film "Gospodar prstenova".

"Nakon 11 izgrađenih novih kružnih raskrsnica u Gradu", napisao je Radojičić.

Posljednji kružni tok u Banjaluci otvoren je ovog utorka kod Lesnine, a vrijednost projekta iznosi 1,3 miliona KM.

"Ovim kružnim tokom kompletiramo istočnu transverzalu, koja je započeta još sedamdesetih godina prošlog vijeka. Sada od kružnog toka od 'Centruma', završetkom Ulice Ivana Gorana Kovačića, do novog Zelenog mosta imamo pet kružnih raskrsnica, a istočni tranzit spojen saobraćajnim, biciklističkim i pješačkim stazama. Time smo dobili, nekada obilaznicu, a danas praktično jednu gradsku aveniju", kazao je tom prilikom Radojičić.