Igor Radojičić za "Nezavisne": Ostavljam punu kasu i sređen grad

Igor Radojičić, dosadašnji gradonačelnik Banjaluke, danas predaje dužnost svom nasljedniku Drašku Stanivukoviću.

U intervjuu za "Nezavisne novine" Radojičić priča otvoreno o proteklim izborima, raspuštanju Gradskog odbora SNSD-a i dešavanjima u zadnjih mjesec dana, četvorogodišnjem mandatu, ali i šta planira da radi u budućnosti.

NN: Prema najavama, danas predajete dužnost novoizabranom gradonačelniku Drašku Stanivukoviću. Za početak, kako komentarišete rezultate izbora u Banjaluci?

RADOJIČIĆ: Na izborima za gradonačelnika Banjaluke pobijedio je gospodin Stanivuković. Analiza ovakvog rezultata je slojevita, ali primarno je da je većina građana tako glasala. Dakle, to je volja Banjalučana, izražena na demokratskim izborima. Nije prepoznato i valorizovano sve ono što smo uradili za Banjaluku u protekle četiri godine. Nismo dovoljno i dobro komunicirali naše rezultate, niti uvjerljivo demantovali nerealne i neistinite prijedloge i izjave druge strane. Razvojni projekti u gradu očito nisu bili opredjeljujući faktor za većinu birača, već sasvim druge poruke. Ujedno, ovim putem želim zahvaliti svima sa kojima smo sarađivali prethodnih godina i naročito svima onima koji su me podržali na ovim izborima.

NN: Mnogi su skloni reći da nije izgubio Igor Radojičić, nego SNSD?

RADOJIČIĆ: To je samo jedno od tumačenja rezultata izbora. Sigurno da je dugotrajna vlast SNSD-a u gradu dovela do određenog zasićenja, unutar partije, koalicije i među građanima. Zatim je tu važan element neiskrene koalicije. Bitka za Banjaluku ove godine imala je i veliki republički i regionalni značaj, i dijelom se vidjelo miješanje i interes nekih faktora sa strane u banjalučke izbore. Takođe, vršeći vlast u protekle četiri godine sukobio sam se sa nekim moćnim privatnim interesima, kojima nikako nije odgovaralo da nastavim mandat. Biće veoma bitno i interesantno pratiti u narednom mandatu stavove i odluke novog gradonačelnika i gradske vlasti na krupnim imovinskim pitanjima i sudskim postupcima u kojima grad učestvuje. I dalje krupni privatni interesi kruže oko grada, kao lisice oko kokošinjca. Nova izvršna vlast je stigla, ali se stare lisice neće odmaknuti. Protekle četiri godine vodili smo tešku bitku za zaštitu gradskih interesa u krupnim imovinskim sporovima, koji na našim sudovima, u sudaru sa moćnim privatnim interesima, gotovo da nemaju nikakve šanse. Dakle, tumačenje rezultata izbora zahtijeva da se dobro zamislite. Neki odgovori će se kazati i u budućnosti, ako budete pratili sve odjeke i posljedice ovakvog ishoda izbora u Banjaluci na sve domaće nivoe i na regionalni kontekst.

NN: Osim čestitke novom gradonačelniku putem društvenih mreža, od izbora do danas gotovo da se i niste javno oglašavali. Zašto?

RADOJIČIĆ: Bilo je više razloga. Većina nije političke prirode. Prethodne sedmice za mene nisu bile samo obilježene izborima, već i porodičnim i zdravstvenim problemima. Lično i porodično obolijevanje od korone, bolničko liječenje, gubitak oca… Sve se ovo vezivalo jedno za drugo, problemi su se sustizali, tako da su ovo bile teške sedmice za mene i moju porodicu. Primarni politički razlog je i da je SNSD reagovao burno. Predsjednik SNSD-a je 15. novembra uveče javno smijenio i raspustio Gradski odbor u Banjaluci. Lično smatram da je to bio nepotreban potez, u afektu, kao i neke izjave nakon izbora. Ta odluka o egzemplarnoj smjeni, odnosno raspuštanju, nakon dugogodišnje saradnje i niza uspjeha koje sam lično u proteklih dvadesetak godina donio SNSD-u, za mene je bila veoma razočaravajuća. Ionako bih se, nakon ovakvog izbornog rezultata, sa svojim saradnicima povukao sa čela Gradske organizacije SNSD-a. Predsjednik SNSD-a, po Statutu, ima pravo na raspuštanje Opštinskog, odnosno Gradskog odbora, tako da je odlukom u izbornoj noći stvorena i nova politička situacija u samom SNSD-u, te ja više nisam ni predstavljao Gradsku organizaciju SNSD-a. Nakon ovoga nije bilo više nikakvih aktivnosti raspuštenog Gradskog odbora, kao ni prilike za političko djelovanje i oglašavanje u ime Gradske organizacije SNSD-a.

NN: Mnogima je upalo u oči da ste Vi dobili 45 odsto glasova, a članice tzv. Vidovdanske koalicije, koje su podržavale Vašu kandidaturu, gotovo 62,7 odsto. Gdje je nestala ta razlika ili, da budemo direktniji, osjećate li se izdatim od strane koalicionih partnera?

RADOJIČIĆ: Koalicija je očito bila fikcija. Razlika u broju glasova je prevelika da bi se tumačila slučajnošću. Blok partija Vidovdanske koalicije je očekivano dobio gotovo dvije trećine glasova svih Banjalučana za odbornike, a zajednički kandidat za gradonačelnika znatno manje. Razlika je veća od 15.000 glasova. Dakle, iskrene podrške nije bilo. Čak suprotno, nije to bio ni pasivni odgovor, već se iz koalicionih redova glasalo za protivkandidata. Neke stranke su se u koaliciju okupile isključivo radi koristi, radi "sticanja prava na neki procenat učešća u vlasti" nakon izbora, ali bez ikakve "obaveze". Za mene lično, ova koalicija više ne postoji jer nisu ostvareni najbitniji elementi sklopljenog sporazuma. Naravno, lokalni SNSD, pod nekim drugim vođstvom, može sada sklapati i vidim da sklapa slične koalicione dogovore, nakon izbora. Lično sam vrlo nepovjerljiv i oko postizbornog dogovora, nakon ovakvog predizbornog iskustva. Ovo je i upozoravajuće iskustvo na neiskrene odnose na drugim nivoima vlasti i u drugim lokalnim zajednicama. Ne treba amnestirati ni sve dijelove SNSD-a, koji su neke lične animozitete pretpostavili zajedničkom interesu.

NN: Proteklih dana mogli smo vidjeti razne spekulacije o Vašoj daljoj političkoj karijeri. Šta je istina od svega toga, odnosno šta namjeravate raditi nakon primopredaje dužnosti?

RADOJIČIĆ: Čitao sam proteklih sedmica različite spekulacije o mom daljem statusu i ponašanju. Međutim, u svemu tome nije bilo nijedne moje izjave ili stava, a sve spekulacije su, u stvari, izražavale tuđe projekcije. Istina je da nakon izbora nisam imao nijedan razgovor na temu daljeg političkog ili bilo kakvog javnog djelovanja. Većinu vremena u proteklim sedmicama imao sam porodične i zdravstvene probleme. U četvrtak predajem dužnost gradonačelnika pa od tog dana više neću obavljati nikakvu javnu dužnost. Gradski odbor SNSD-a Banjaluka, koji sam vodio proteklih sedam godina i na koji sam bio posve politički fokusiran, je raspušten, tako da ni konkretnog političkog zaduženja više nemam. Dakle, nakon ove primopredaje doslovno idem kući. Trebaće mi i nadam se da ću imati priliku za odmor, nakon četiri izuzetno naporne godine, u kojima sam i privatni i porodični život potpuno bio podredio poslovima gradonačelnika. Taj odmor od politike i javnosti može da bude i veoma dug.

NN: Može li grad nastaviti politiku razvoja kakvu smo mogli vidjeti u protekle četiri godine ako novi gradonačelnik i skupštinska većina dolaze iz suprotstavljenih političkih opcija?

RADOJIČIĆ: Smatram da je ovakav rezultat izbora definitivno završio fazu i projekcije razvoja koje smo započeli 2016. godine. Četvorogodišnji period intenzivnih kapitalnih ulaganja je završen. Prvo, građani nisu podržali nastavak programa. Drugo, u gradskoj vlasti se pojavljuju, bar zasad, suprotstavljene političke opcije - gradonačelnik iz jedne opcije, a uvjerljiva skupštinska većina iz druge. To sluti na duge političke obračune i blokade. Treće, na izborima je pobijedila sasvim druga retorika, koja nije primarno govorila o novim mostovima, saobraćajnicama, vrtićima, kapitalnim ulaganjima u infrastrukturu. Povjerenje je dobila opcija koja zvuči vrlo populistički, čiji kompletan pisani program glasači nisu vidjeli, koja je dala niz nerealnih obećanja, a koja čak ni ne razumije elementarne propise i sistem vlasti i odlučivanja. Da parafraziram: zablude u populistička obećanja u Banjaluci biće plaćene zaustavljanjem realnog razvoja grada, nastavkom političkog šou-programa i iscrpljivanjem u političkim obračunima narednih mjeseci. Pobijedila je opcija koja je dala toliko nerealnih obećanja koja ne može da izdrži nekoliko gradskih budžeta, tako da će joj trebati izgovori za neuspjehe u ispunjavanju obećanog. Dodatno, predizborne, ali i neke postizborne izjave pokazale su zabrinjavajući nivo nepoznavanja propisa i sistema lokalnih vlasti, iz čega su se rađala i nova neostvariva obećanja. Uglavnom, pratićemo.

NN: Iz Vašeg iskustva, šta građani mogu da očekuju u iduće četiri godine?

RADOJIČIĆ: Mislim da će pojačanim marketingom i političkom retorikom nove izvršne banjalučke vlasti nastojati intenzivno pokrivati nemogućnost realizacije obećanog. Očekujem jaču političku tenziju, rast populizma, te zaustavljanje realnih ili novih kapitalnih investicija u gradu, naročito u komunalnoj infrastrukturi. Takođe, Banjaluka se proteklih godina razvijala u saradnji i harmoniji sa republičkim vlastima. Republički nivo je mnogo ulagao u naš grad. Sada su to suprotstavljeni politički polovi. Primjeri Prijedora, Teslića i Bileće u prethodnim godinama, gdje su se načelnici i skupštinske većine našli na suprotnim stranama, su primjeri dugotrajnih, besplodnih političkih prepucavanja, predstava na skupštinskim zasjedanjima, donošenja odluka kojima se osporava ustavnost i zakonitost, te uzajamnih blokada. Sudeći po predizbornoj, ali i postizbornoj retorici novog gradonačelnika i njegovih saradnika mislim da će fokus novih banjalučkih izvršnih vlasti biti na političkoj raspravi sa republičkim vlastima, retorika je već odavno usmjerena i na Milorada Dodika lično. Gledaćemo dvogodišnju izbornu kampanju za opšte izbore 2022. godine.

NN: Mnoge projekte ste završili, ali mnogi su tek započeti. Očekujete li od novih vlasti da nastave Vaše projekte?

RADOJIČIĆ: Novom gradonačelniku ostavljamo niz započetih kvalitetnih i potrebnih projekata. Najveći projekat vodosnabdijevanja u proteklim decenijama je u poodmakloj fazi. Projekti iz paketa "Voda 1" su pri kraju, neki vodovodi i kanalizacione mreže iz paketa "Voda 2" su započeti, a obezbijedili smo i osam miliona maraka donacije Evropske unije za paket "Voda 3". Počela je gradnja mosta u Docu i privodi se kraju most u Srpskim toplicama. U toku je gradnja vrtića u Kuljanima, a završen je tender za novi vrtić u Vrbanji, kao i tender za završnu fazu fudbalskog terena kod "Delte". Počela je gradnja sportske dvorane na Laušu. U realizaciji je paket prvih projekata pametnog grada, a treba intenzivirati završetak Nacrta novog urbanističkog plana, koji je kapitalno pitanje za grad. Još je niz drugih manjih projekata u različitim fazama. Grad, dakle, nije stao, on je živ organizam koji 24 sata dnevno mora da funkcioniše. Nadam se da će pomenuti kapitalni projekti biti završeni jer su proizašli iz potreba i zahtjeva građana i razvoja grada. Kakvi će biti novi planovi i projekti novih lokalnih vlasti - nije mi poznato. Javnost je uglavnom upamtila obećanja o besplatnom javnom prevozu, novoj banjalučkoj bolnici, besplatnim udžbenicima, amfiteatru na mjestu kina "Kozara", a koje je još prije dvadesetak godina privatizovano, itd.

NN: Javnost, naravno, zanima u kakvom stanju ostavljate grad? Izgrađenu infrastrukturu svi vidimo, ali kakvo je stanje u gradskoj kasi?

RADOJIČIĆ: Novom gradonačelniku ostavljam 21 milion KM na računima grada! Ne vjerujem da je iko ni ranije ni sada bilo gdje u BiH naslijedio takav saldo gradske kase, kao rezultat domaćinskog rada svih proteklih godina. Ja sam 2016. godine preuzeo grad sa sedam miliona KM na računima. Četiri godine kasnije, nakon skoro 150 miliona KM investicija u Banjaluci, u godini u kojoj je epidemija opustošila sve budžete, a samoj Banjaluci će prihodi biti manji možda i 20 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, ipak ostavljamo ovako velika novčana sredstva na računima grada. Od toga je oko 10 miliona KM tekućih, a oko 11 miliona KM namjenskih sredstava. Grad je sve ijedan dan u protekle četiri godine, pa i ove krizne godine, bio likvidan i sve obaveze prema budžetskim korisnicima, izvođačima, ugovornim stranama sa gradom se redovno izvršavaju, bez kašnjenja. Čak je izvjesno da bi finansijski rezultat za 2020. godinu trebalo da bude suficit, četvrtu godinu zaredom, iako smo sve poslove i budžet ove godine više puta morali prilagođavati kriznim okolnostima.

Neću uzeti "bijeli hljeb"

NN: Prema zakonu, Vi imate pravo da primate platu šest mjeseci nakon isteka mandata. Koliko je poznato tu mogućnost iskoristili su svi vaši prethodnici. Hoćete li iskoristiti tu mogućnost?

RADOJIČIĆ: Ne. Neću koristiti to pravo. To je moj lični stav. Iako predajom dužnosti gradonačelnika zaključujem radnu knjižicu u Gradskoj upravi i vjerovatno direktno idem među nezaposlene, smatram da u ovako teškoj godini za mnoge građane to pravo ne treba da koristim. Idem svojoj kući, svojoj porodici i prijateljima, nadam se odmoru, a onda postavljanju nekih drugih životnih ciljeva, na nekim novim tračnicama.