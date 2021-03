Ilić: Gradske vlasti da preuzmu odgovornost

BANJALUKA - Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Mladen Ilić izjavio je da će odbornici skupštinske većine tražiti mišljenje Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i drugih nadležnih organa o održavanju predstojeće gradske Skupštine, s obzirom na empidemiološku sitaciju, te istakao da nivoi gradskih vlasti moraju da preuzmu odgovornost za stanje u vezi sa virusom korona.

On je na konferenciji za novinare rekao da će biti traženo mišljenje o poštivanju epidemioloških mjera, s obzirom na broj ljudi koji mogu prisustvovati sjednici Skupštine grada koja je planirana za narednu sedimicu.

Ilić je rekao da je na sastanku banjalučke skupštinske većine sa predsjednikom i potpredsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović razgovarano o aktuelnoj političkoj, društvenoj i epidemiološkoj situaciji u Banjaluci.

On je rekao da su od direktora Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske Vlade Đajića, koji je predsjednik privremenog gradskog odbora SNSD-a u Banjaluci, čuli da je teška situacija i da ima dosta slučajeva sa teškom kilničkom slikom.

"Zdravstveni sistem Republike Srpske i Banjaluke je na samoj granici i vrlo je važna saradnja svih zajedno, ne samo gradskih vlasti. Banjaluka je možda u najtežoj situaciji u cijeloj Republici Srpskoj, kao najveći grad i broj stanovnika", rekao je Ilić.

Ilić je naglasio da nivoi gradskih vlasti moraju da preuzmu odgovornost, jer nije korektno čekati republički krizni štab i prebacivati krivicu.

"Građani su birali i načelnike i gradonačelnike i oni imaju odgovornost prema svojim građanima. Očekujem u narodnom periodu da oni budu nosioci najvećih promjena i mjera kada je u pitanju epidemija", istakao je Ilić.

On kaže da nema informacije kakve će mjere danas donijeti Republički štab za vanredne situacije, ali će se one odnositi cijelu Republiku jer samo to će imati smisla, jer ako se zatvori samo Bnjaluka to ne znači da će se pridržavati i u okolnim gradovima.

"Imali smo priliku da ljudi iz Banjaluke idu u Laktaše i tamo djeluju i, s te strane, važno je da svi imamo dobar plan rada i da je to nešto što se odnosi na cijelu Republiku Srpsku", istakao je Ilić.