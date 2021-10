Ilić: Nastavili smo u normalnom tonu, nadamo se da će Skupština naći konsenzus

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, kazao je na konferenciji za novinare da su na zasjedanju prošli nekoliko tačaka dnevnog reda.

"Prešli smo prijedlog zaduženja grada. Dobra je diskusija, ima mnogo tema, a većina odbornika se držala tema i nastavili smo u normalnom tonu. Imamo tačku koja je usko vezana za 'Akvanu', koje je imalo razne situacije, od trovanja hranom i manjka kojeg imamo u ovom preduzeću.

Nadam se da će Skupština naći konsenzus i postoji mogućnost da se ovo zasjedanje završi danas", naveo je Ilić.

Što se tiče zaduženja grada emisijom obveznica, Ilić je rekao da skupštinska većina smatra da je to bespotrebno, jer grad ima veliki suficit.

"Ovo su projekti koje treba uraditi, ali u ovih 17 miliona se mora naći mjesta i za njih", naveo je Ilić.

Gradonačelnik Draško Stanivuković, istakao je da se odbijanjem zaduženja grada i nerealizovanjem projekata po ko zna koji put radi o političkom samoubistvu.

"Oni ovim odbijanjem onemogućavaju realizovanje mnogobrojnih projekata koje sam ranije naveo. Pripremio sam sa svojim timom ove projekte i oni kažu da ne treba to, iako to zaduženje ima manje kamatne stope nego što je uzimao moj prethodnik. Ne želim da snosim odgovornost zbog toga što ovi projekti neće biti realizovani i to će građani saznati. Mi smo sve pripremili i odradili svoj dio posla, tako da je sve do njih", naglasio je Stanivuković.