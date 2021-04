Ilić: Vise nećemo imati praksu da se neki materijali dostavljaju naknadno

BANJALUKA - Četvrta vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka počela je u Gradskoj upravi.

Odbornici na vanrednoj sjednici raspravljaju o 12 tačaka dnevnog reda, među kojima je jedna od najvažnijih Prijedlog odluke o dodjeli subvencije privrednim subjektima koji obavljaju javni prevoz putnika na području grada Banjaluka.

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada, kazao je da od danas, pa nadalje na Kolegijumu će se razmatrati samo materijali koji do tada stignu u skupštinsku službu prije zasjedanja.

On je na vanrednom zasjedanju obraćajući se odbornicima, gradonačelniku i predstavnicima gradskih službi i odjeljenja rekao da je prilično tolerantan, te da ima poštovanje prema svima.

"Kada su u pitanju diskusije, replike i druge stvari u Skupštini grada smatram da je vrijeme da počnemo poštovati stranačku pripadnost, nivoe vlasti, i sve ostalo. Mi smo do sada imali sjednice Kolegijuma i Skupštine grada koje su uglavnom prolazile u demokratskom tonu. Nažalost, bilo je i manje lijepih scena, ali smo uspjeli da se vratimo u neki normalni smjer. Imali smo apsolutno razumijevanje za materijale koji pristižu. Na svakom Kolegijumu smo imali primjedbu da materijali kasne. Shvatam da je to opterećenje za odjeljenja i poštujem da oni stignu nakon dan ili dva. Mi smo 16. aprila imali Kolegijum na kojem je dogovoreno održavanje ove sjednice i bilo je riječi da zbog kratkog roka do nove sjednice odbornici neće imati prilike da se upoznaju sa materijalima ili da oni prođu sve komisije.

Ne koristim ovu priliku da kritikujem rad gradonačelnika ili odjeljenja, ali potrebno je da omogućimo uslove za rad.

Vise nećemo imati praksu da se neki materijali dostavljaju naknadno. Mislim da je to poštovanje poslovnika da se materijali dostave na vrijeme. Sve ostale stavke koje ne stignu na vrijeme biće ostavljene za neku drugu sjednicu", istakao je Ilić.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da će grad prepoznati potrebe svih umjetnika koji trebaju na neko takmičenje.

On je obraćajući se skupštinskoj većini rekao da mu ne daju da ima zamjenika gradonačelnika.

"Da imam zamjenika danas bi zamjenik mogao imati tri, četiri važna sastanka za grad, a ovako sve vrijeme sam ja na skupštini i sastanci čekaju. Takođe, nekoliko dana traje dogovor kada da sjednemo i dogovorimo se oko tačaka dnevnog reda i materijala, i onda kada oni kasne, to nije naša krivica jer već nekoliko puta odbijaju sastanke", naglasio je Stanivuković.

Tokom rasprave o kašnjenju na sjednice komisija u verbalni sukob došli su odbornici Ivan Begić iz PDP-a i Zoran Popović iz SNSD-a.

Begić je tražio da se odbornici koji kasne na komisije kazne, na šta mu je Popović kazao da je on svoje kašnjenje najavio sekretaru Skupštine grada zbog sastanaka koje je imao.

Nakon nekoliko opomena Begiću da ne upada u riječ Mladen Ilić, predsjednik Skupštine mu je izrekao prvu opomenu, nakon čega je Begić napustio salu i nastavio pratiti sjednicu ispred sale sa novinarima.

Dnevni red sa 12 tačaka usvojen je jednogladno.