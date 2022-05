Ilić uručio nagradu Gajićevoj za herojsko spasavanje djevojke iz Vrbasa

BANJALUKA - Predsjednik Skupšine grada Banjaluka uručio je nagradu Merimi Gajić u znak zahvalnosti zbog herojskog čina spašavanje djevojke iz Vrbasa.

"Merima Gajić je pokazala da je u Banjaluka grad velikih i hrabrih ljudi. Rizikujući sopstevni život spasila je jedan mladi život. Jednom riječju Merima je istinska heroina grada na Vrbasu", rekao je Ilić.

Gajićeva je nedavno izjavila za "Nezavisne novine" da bi uvijek nekome priskočila u pomoć i pomogla koliko god mogu samo da spasim jedan život.

"Vraćala sam se sa dvije kćerke iz grada kada mi je starija rekla: Vidi, mama, cura sjedi na mostu, neće se valjda kupati na proljeće?! U tom trenutku sam podigla glavu, vidjela da je djevojka bacila jaknu na trotoar i samo se odgurnula i pala u Vrbas", kazala je Gajićeva koja je prije nekoliko dana spasila djevojku koja je skočila sa Gradskog mosta u Vrbas.

Ova hrabra žena rekla je da je odmah svoju bebu dala starijoj kćerki Anđeli, preskočila ogradicu kod tvrđave "Kastel", sletjela niz obalu i skočila u hladan Vrbas.

"Kada sam skočila u Vrbas, vidjela sam da je nadošao i da je mutan. Nakon što sam došla do djevojke, pokušala sam je jednom rukom uhvatiti, a drugom da plivam, međutim nisam uspjela, pa sam je uhvatila sa obe ruke, a nogama sam se odgurivala da nekako stignem do obale i to sam i uspjela. Sve to se odigralo u nekoliko sekundi. Samo sam razmišljala o tome da je izvučem živu i zdravu", govori kroz suze hrabra Merima.