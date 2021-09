Imovinski i pravni odnosi koče asfaltiranje Majevičke ulice u Banjaluci

BANJALUKA - Mještani dijela Majevičke ulice, u banjalučkom naselju Petrićevac, koja je udaljena od centra grada manje od tri kilometra, već godinama muku muče sa makadamom, a pokrenuta je procedura rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kako bi ovaj dio ulice bio asfaltiran.

Đorđe Račić, mještanin ovog dijela Majevičke ulice, kaže da se, ni nakon brojnih upita i molbi Gradskoj upravi Banjaluka da se riješi ovo stanje, ništa nije desilo.

"Ni nakon skoro šest mjeseci, kako smo pokrenuli ovo pitanje, nisam se ni sa kim sastao niti je išta pokrenuto. Ponovo apelujemo i molimo da nam se neko obrati ili dođe na lice mjesta da vidi gdje mi živimo", kazao je Račić za "Nezavisne".

Naglasio je da mu je odgovoreno na mejlove koje je poslao da bi asfaltiranje ovog dijela Majevičke ulice moglo biti uvršeno u rebalans budžeta.

"Molimo da naš problem sagledaju i uvrste u rebalans, jer to nije puno sredstava, a svima koji ovdje žive bi to mnogo značilo i to je, pored javne rasvjete, jedini problem sa kojim se suočavaju mještani", kaže Račić.

Inače, ovaj dio dijela Majevičke ulice udaljen je manje od tri kilometra od centra grada.

"To je put od oko 70 metara i mislim da ne zahtijeva puno ulaganja, a nama bi značilo mnogo. Kada padne kiša, put je pun blata i bukvalno se ne može izaći iz kuća. U ulici žive i djeca koja zbog neuslovnog puta nisu bezbjedna kada se igraju ili vraćaju iz škole", rekao je Račić.

On je ranije za "Nezavisne" rekao da je problem to što u ovom dijelu ulice nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi te je put planiran po svim normativima kada je izvršena parcelacija zemljišta na manje placeve.

"Placevi su rasprodati, ali nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, iako je put uplanjen. Prema našim saznanjima, put nije prošao zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa grada i privatnog vlasnika. Molimo nadležne iz Gradske uprave da sagledaju ovu našu situaciju i izađu nam u susret, jer godinama pokušavamo riješiti ovaj problem", naveo je Račić.

Iz Gradske uprave Banjaluka su rekli da je Odjeljenje za saobraćaj i puteve pokrenulo proceduru u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa kako bi Majevička ulica kod broja 20c mogla biti asfaltirana.

"Napominjemo da je predmetni ogranak u toj ulici u privatnom vlasništvu", naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.

Oni su ranije rekli da su sredstva za asfaltiranje ulica ovogodišnjim budžetom značajno smanjena i da nije planirano asfaltiranje tog ogranka te kako bi to moglo biti uvršeno u rebalans budžeta.