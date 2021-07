Inicijativa da se noćnim klubovima u Banjaluci vrati normalan radni režim

BANJALUKA – Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, održao je danas sastanak sa predstavnicima noćnih klubova sa područja grada Banjaluka na kojem je zaključeno da se uputi zajednička inicijativa o dozvoli radnog vremena koje je bilo prije pandemije virusa korona.

Ova inicijativa će biti poslana Republičkom štabu za vanredne situacije s obzirom na to da je trenutno povoljna epidemiološka situacija.

"Epidemiološka situacija u martu, aprilu i maju to nije dozvoljavala, ali sada kada dobijemo ovaj zahtjev i pogledamo broj zaraženih, kojih u Banjaluci u posljednjih sedam dana nije bilo, podržavamo vraćanje normalnog radnog vremena", kazao je Stanivuković.

Dodao je da ako bi parametri o broju zaraženih krenuli da pokazuju drugačije, stanje bi se analiziralo i uskladilo.

"Dajemo punu podršku ovim ljudima da rade najnormalnije i iskoriste ove ključne mjesece - jul i avgust, za ugostiteljstvo i razvoj privrede. Za to smo da ovi ljudi rade, ali grad nema autonomiju da donese ovakavu odluku dok Republički štab tako nešto ne dozvoli. Mjere su popustile i u regionu, konkretno u Srbiji", rekao je Stanivuković.

Dodao je da je grad svjestan problema u kojem su se našli ugostitelji i turistička ponuda, te je pripremljen paket mjera podrške, koji uključuje subvencije za noćne klubove, ali i svadbene salone i hotelijere.

Strahinja Grahovac je u ime vlasnika noćnih klubova, kazao da su u jako teškoj situaciji jer ne rade godinu i po dana po normalnom radnom režimu.

"Dolazimo u situaciju da se u Federaciji BiH i u Brčkom radno vrijeme vratilo u normalu, a mi smo još ograničeni da radimo do ponoći. Molimo Republički štab da se vrati na snagu gradska odluka o radnom vremenu koja je ljeti propisivala da radnim danom radimo do četiri, odnosno vikendom do pet časova", istakao je Grahovac.