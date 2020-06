Inspekcija u Banjaluci kontroliše zapuštena dvorišta

BANJALUKA - Inspekcija grada Banjaluka će u narednim danima, sa dolaskom ljepšeg vremena i bujanja vegatacije, pooštriti kontrolu zapuštenih dvorišta, u namjeri da vlasnike zemljišta primora da svoje okućnice održavaju urednim i čistim.

Kazne su rigorozne i iznose od 2.000 do 6.000 KM za fizičko lice, 3.000 do 9.000 KM za preduzetnike i 15.000 do 45.000 KM za pravna lica, saopšteno je iz gradskog Odjeljenja za inspekcijske poslove.

Prema podacima nadležnih službi, u posljednjih nekoliko mjeseci vlasnici su uklonili 23 ruševna i stara objekta, a sanirane su četiri zapuštene parcele.

Načelnik gradskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Janko Kecman napomenuo je da je na području Banjaluke registrovano još 49 zapuštenih objekata.

"Ovi objekti i parcele predstavljaju i problem stanovnicima okolnih kuća ili zgrada, jer su izvor alergena, stanište gmizavaca ili mjesto gdje nesavjesni pojedinci odlažu otpad", istakao je Kecman.