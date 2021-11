Isplata jednokratne novčane pomoći dovodi SNSD u skupštinske klupe

​BANJALUKA - Naredna sjednica Skupštine grada Banjaluka biće održana u srijedu, 8. decembra, od devet časova, na kojoj će odbornici raspravljati o 26 tačaka dnevnog reda.

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, kazao je da je jedna od najbitnijih tački dnevnog reda na ovoj sjednici rebalans budžeta grada za ovu godinu.

"Ima tu još mnogo zanimljivih stvari poput nekih regulacionih planova. Nije bilo nesuglasica na kolegijumu", naglasio je Ilić.

Dodao je da se nada da će doći do održavanja ove sjednice.

"Očekujem da se do početka sjednice isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama i zdravstvenim radnicima i da će doći do sjednice. Uvažavam stav SNSD-a, ovo traje predugo, a amandmani su već davno usvojeni. Pozivam gradonačelnika da to već učini. Ono što ne razumijem jeste da je on bio protiv toga, a sada posjećuje te institucije", naveo je Ilić.

Istakao je da ako ne budu isplaćene ove jednokratne novčane pomoći Klub SNSD-a u Skupštini grada neće učestvovati na sjednici, te da misli da je to stav i njihovih koalicionih partnera.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 17 miliona KM.

"Plan je da budžet za narednu godinu bude oko 10 miliona KM veći u odnosu na ovogodišnji. Takođe, u ovo izazovno vrijeme ove godine je vraćeno 10 miliona KM kredita", kazao je Stanivuković.

Dodao je da ni Igor Radojičić, bivši gradonačelnik Banjaluke nije ispoštovao ovu skupštinslu većinu, koliko ih je on ispoštovao.

"Uradili smo više nego što je trebalo. Što se tiče zdravstvenih radnika, oni su stavili četiri ustanove. Počeli smo sa isplatama. Oni su predvidjeli 2,7 miliona KM, a mi smo dodali još više od 100.000 KM, te dodali još ustanova kao što su Zavod za trasnfuziju krvi, Zavod za sport i slično", naglasio je Stanivuković.

Kazao je da će isplate jednokratne novčane pomoći od 500 KM zdravstvenim radnicima možda početi već danas.

"Ide dobrom dinamikom, i nadamo se da će sjednica biti održana. Procedure su velike, i smatram da je nebitno hoće li to biti završeno 8. ili 12. decembra, već je bitno da će to biti isplaćeno", kazao je Stanivuković.