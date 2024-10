Ispovijest majke Sergeja Stupara nakon dolaska iz Rusije

Sergej Stupar, mladić koji je prije nešto više od godinu dana imao tešku saobraćajnu nesreću, a onda ujedinio dobre ljude u još jednoj humanitarnoj borbi za život i zdravlje, nedavno se vratio sa liječenja iz Rusije u Banjaluku.

Tako je Sergej za vikend bio prisutan i na utakmici Borac – Velež koja se igrala na Gradskom stadionu. Pobjedonosni gol Borca protiv Veleža bio je posvećen mladom Borcu Sergeju. O njegovoj životnoj borbi za zdravlje govorile su njegova majka i baka.

Sergejeva majka Svjetlana Bednaš u razgovoru za ATV kaže da zahtijevala da njen sin nakon povratka iz Rusije ne bude hospitalizovan u bolnici već da bude u kući.

„On je dovoljno napredovao u Moskvi, da bi to bilo moguće. Sama činjenica da šetamo gradom, da je Sergej došao komercijalnim avionom znači da nema nikakvih problema i to je ogromna stvar. To govori koliko mu je pomoglo ta tri mjeseca u Moskvi“, rekla je Bednaš.

Ona je rekla da su to tek prva tri mjeseca, odnosno, Sergej je primio prvu turu matičnih ćelija je primljena. Prvi krug liječenja, onaj najbitniji, je odrađen a doktori su rekli da će se za mjesec i po dana vidjeti rezultati terapije.

„Mi smo prezadovoljni, Sergej je super, super je podnio put i let. Sada u kući, imam osjećaj da on tačno zna gdje se nalazi. Žao mi je što nismo mogli ostati u Rusiji tokom čitave terapije, ali smatram da će kućna atmosfera, naše prisustvo, dolazak prijatelja, njegov ćuko, šetnja kroz naš grad i odlazak na utakmicu Borca, da će to sve pozitivno uticati na Sergeja“, rekla je Sergejeva majka.

Njegovo stanje, stanje budne kome je stanje u kojem on sve čuje i osjeti, ali nije na tom nivou da može da komunicira. Sada ima i minimalnu svijest jer stišće ruku na komandu.

Govoreći o troškovima liječenja i boravka u Moski, Svjetlana je rekla da bi im za ostanak u Moskvi godinu dana bilo potrebno oko pola miliona maraka, što je u ovom trenutku za njih nemoguće.

„Uprava klinike je predložila da mi svaka tri mjeseca dolazimo u Moskvu, na mjesec dana, gdje će se u tih mjesec dana Sergeju dati sva moguća terapija i svi stimulans koje dobija kako bi se zaokružio taj proces njegove terapije. Mi se vraćamo u Moskvu u decembru i svaki naš sljedeći odlazak u Moskvu će koštati 35.000 evra, bez prevoza. Olakšavajuća okolnost je ta što Sergej sada može da leti komercijalnim avionom“, rekla je Bednaš.

Kako kaže, svjesna je da su godine oporavka pred njima ali vjeruje da će uspjeti u ovoj bici.

"Znam da nikada više neće biti isti, s tim sam se pomirila, ali sam ubijeđena da će stati na svoje noge i da će biti na tribinama, navijati za Borac, sam bez pomoći kolica. Za ostalo ćemo vidjeti", kaže ova hrabra majka.

Veliku podršku i pomoć u Sergejevom liječenju pruža i baka Gordana, koja je i sama zdravstveni radnik. Ona je tu da, između ostalog, pomogne oko hrane, vježbanja, kupanja. Ljubav jedne bake prema svom unuku nema granica.

"Mi se ophodimo prema njemu kao da je zdrav jer sam ja 100 odsto sigurna da će on biti dobro", kaže baka Gordana.

