Iz "Puteva RS" uvjeravaju: Most u Česmi biće gotov na proljeće 2025.

BANJALUKA - Izgradnja osnovne konstrukcije mosta u Česmi trebalo bi da bude završena do 25. oktobra ove godine, kazali su ovo iz "Puteva Republike Srpske" za "Nezavisne novine".

Dodaju da je rok realizacije projekta izgradnje novog mosta novembar 2025, dok procjene ovog preduzeća govore da će svi radovi na mostu biti završeni na proljeće 2025. godine.

"Rok realizacije projekta izgradnje novog mosta je 36 mjeseci, tačnije novembar 2025. godine, ali 'Putevi Republike Srpske' ulažu napore, kako finansijske, tako i tehničke, da radovi budu završeni u što kraćem roku. Prema procjenama, svi radovi na mostu mogli bi biti završeni na proljeće 2025. godine", objasnili su iz ovog preduzeća.

Kako kažu, na gradilištu mosta u Česmi izvršena je montaža posljednjih sedam glavnih nosača na središnjem polju rasponske konstrukcije budućeg novog mosta.

"Trenutno se izvode radovi na povezivanju istih izradom poprečnih nosača i kolovozne ploče mosta, čime će osnovna konstrukcija mosta biti u potpunosti završena. Prema trenutnim procjenama, izgradnja osnovne konstrukcije mosta trebalo bi da bude završena do 25. oktobra 2024. godine", istakli su oni te dodali da će se, uporedo sa ovim aktivnostima, izvoditi radovi na izradi hidroizolacije na već izvedenim dijelovima kolovozne ploče mosta, ispod pješačkih staza, a kako bi se omogućilo postavljanje ivičnjaka na mostu i izrada pješačkih staza i ivičnih vijenaca.

"Ograda mosta je u potpunosti izrađena u radionici te je spremna za montažu. Uporedo sa montažom ograde, vršiće se radovi na postavljanju rasvjetnih tijela, instalacija na mostu, slivnika i dilatacija. Nakon završetka svih ovih aktivnosti, pristupiće se izradi hidroizolacije na dijelu kolovoza na mostu i asfaltiranje mosta", objasnili su oni.

"Radovi na mostu su započeli krajem januara 2023. godine, kada su vremenski uslovi postali povoljniji. Prema usvojenoj tehnologiji i organizaciji izvođenja radova, prvo su se izvodili radovi na desnoj obali rijeke Vrbas, a u drugoj polovini 2023. godine realizacija radova je prebačena na lijevu obalu", kazali su oni.

U potpunosti su, kako kažu, izvedeni radovi bušenja i izrada 50 šipova na svim stubnim mjestima, osam temeljnih ploča na svim stubovima, zidova upornjaka, krilnih zidova i konzole pješačkih staza, tijela srednjih stubova, ležišnih greda na srednjim stubovima te je urađena rasponska konstrukcija.

"Na mostu su ugrađena sva pokretna ležišta te je završena izrada i montaža montažnih prednapregnutih armiranobetonskih nosača. Završeni su i radovi na izradi poprečnih nosača i kolovozne ploče, a trenutno se izvode radovi na izdizanju odbrambenog vodoprivrednog nasipa, na desnoj obali rijeke. Vrši se i izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke i na pješačkim stazama mosta.

Dodaju da je važno napomenuti da su ovim ugovorom obuhvaćeni radovi 1. faze predmetnog projekta, koja obuhvata izgradnju samo mosta, bez pristupnih saobraćajnica.

"Napominjemo da 2. faza nije obuhvaćena ovim ugovorom. Druga faza obuhvata izgradnju pristupnih saobraćajnica i pratećih objekata (potporni zidovi) i ona je potpunosti u nadležnosti grada Banjaluka", naveli su oni.

Oni podsjećaju da se izgradnja mosta u Česmi realizuje na osnovu Sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" i grada Banjaluka. Vrijednost ugovora za izvođenje radova je 6.616.557,09 KM sa PDV-om, a izvođači radova su "Mrkonjićputevi" d.o.o. Mrkonjić Grad i "Struktura" d.o.o. Jajce, dok nadzor radi firma "Radis" d.o.o. Istočno Sarajevo.

"Dužina novog mosta je 171,70 metara, dok je širina mosta 15,20 metara", istakli su oni te dodali da je upravljanje izgradnjom i finansiranje kompletne izgradnje mosta obaveza "Puteva Republike Srpske" i sve se obaveze redovno izvršavaju.

Do objavljivanja ovog teksta Gradska uprava nije odgovorila na naš upit o izgradnji mosta u Česmi.

Rade Radonjić, predsjednik Savjeta MZ Česma, istakao je da su mještani zadovoljni radovima na mostu.

"Mi nismo upućeni u to kada će most biti završen", rekao je on.

