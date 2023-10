Izbor najljepše fotografije jeseni u Banjaluci

Ove jeseni, već tradicionalno, Gradska uprava organizuje izbor najljepše fotografije zabilježene u Banjaluci.

Iskoristite toplu i ugodnu jesen da pješačite, vozite bicikl i da zabilježite najljepše kutke u našem gradu, kazali su ovo iz Gradske uprave.

"Fotografišite jesen u Banjaluci, pošaljite nam fotografije koje ćemo objaviti na društvenim mrežama grada, a najljepše i nagraditi vrijednim nagradama", pojasnili su oni.

Na ovom konkursu za izbor najljepše fotografije pod nazivom "Banjaluka u jesenjim bojama", kako kažu, mogu učestvovati svi sugrađani, bez obzira na to da li se fotografijom bave profesionalno ili amaterski.

"Jedan autor na konkurs može poslati najviše dvije fotografije snimljene ove jeseni", istakli su oni.

Dodaju da je radove potrebno dostaviti do 31. oktobra, do 12 časova, i to putem elektronske pošte na adresu: [email protected].

"Prispjele radove ocijeniće stručna komisija i od prispjelih radova izabrati deset najboljih, a pobjedničku fotografiju će izabrati naši sugrađani, glasanjem putem Viber zajednice grada Banjaluka", ispričali su oni.

