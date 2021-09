Izbori u MZ u Banjaluci čim bude bolja epidemiološka situacija

BANJALUKA - U komunikaciji sa resornim ministarstvom dogovorili smo se da bi izbori u savjetima mjesnih zajednica na području grada Banjaluka trebalo da budu održani čim bude povoljnija epidemiološka situacija, rekao je novinarima Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

On je nakon sastanka sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica na području grada Banjaluka podsjetio da izbori u MZ je trebalo da budu održani u periodu od 90 dana od konstituisanja Skupštine grada, ali da su i tada odgođeni zbog pandemije virusa korona.

"Gradska izborna komisija se u jednom trenutku žalila da sredstva koja imaju nisu dovoljna da se održe izbori i rebalansom bi ta sredstva trebalo da budu povećana", naveo je Ilić.

Istakao je da se sastao sa predstavnicima mjesnih zajednica kako bi razgovarao o Nacrtu rebalansa budžeta grada Banjaluka kako bi i oni učestvovali u izgradnji rebalansa i rekli svoje prioritete.

"Na ovaj način ćemo dobiti bolju sliku koje su to sve stvari koje su potrebne u gradu, jer oni koji žive u tim naseljima znaju koji su problemi naselja. Tražićemo da, ako dođe do usvajanja takvog dokumenta, javna rasprava traje minimalno 15 dana. Oni imaju rok do 1. oktobra da pošalju svoje prioritete", naglasio je Ilić.

Što se tiče suficita od 17 miliona KM i zaduženja Gradske uprave Banjaluka obveznicama, Ilić je rekao da je to kontradiktorno, te da zaduženja u ovom trenutku nisu potrebna.

"Hvale se suficitom na sva usta, a podižu kredite po visokoj kreditnoj stopi, to je potpuno kontradiktorno. Treba da rasporedimo ovaj suficit što je bolje moguće, a ne neke avanture da radimo", kazao je Ilić.

Kazao je da je pozvao Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke, u ponedjeljak u 12 časova na sastanak sa skupštinskom većinom, kako bi se konsultovali o sjednici Skupštine grada, koja će biti održana u utorak.

Jovica Tomić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Kuljani, pohvalio je ovakav sastanak, koji vraća nadu da će se MZ vratiti legitimet koji im je prijeko potreban.

"U prethodnom periodu u Kuljanima su urađene mnoge stvari. Prioriteti su izgradnja kanalizacione mreže u određenim dijelovima naselja i asfaltiranje ulica", rekao je Tomić.

Željka Blagojević, predsjednica Savjeta mjesne zajednice Rekavice 2, rekla je da će prijedloge dostaviti na vrijeme.

"Prethodnim budžetom ništa nismo dobili. Najveći prioritet u našem naselju su asfaltiranje i dio kanalizacije", kazala je Blagojevićeva.

Goran Knežević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Gornja Piskavica, kazao je da je u ovom naselju prioritet nastavak izgradnje kanalizacione mreže, jer još neki mještani nemaju vodu.