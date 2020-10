Izgradnja mosta u Docu počinje za 20 dana

BANJALUKA - Prva faza izgradnje mosta u naselju Dolac, budućeg simbola grada, trebalo bi da počne za 20 dana, potvrdio je za "Nezavisne" Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Kako je objasnio, postupak izbora izvođača radova sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) te je, prema informacijama koje on posjeduje, postupak pri kraju.

"Očekujemo da nas kroz nekoliko dana obavijeste da je izabran izvođač radova, a grad će u međuvremenu pribaviti građevinsku dozvolu, kako bi izabrani izvođač bio odmah uveden u radove", navodi Sandić.

Prema njegovim riječima, projekat izgradnje budućeg mosta u Docu je veoma kompleksan i zahtijeva temeljne pripreme, pa smatra da će biti potrebno više od pet faza za izgradnju, kako je prvobitno planirano.

"Prva faza obuhvata izgradnju desnog obalnog stuba, gdje nemamo problema sa imovinsko-pravnim odnosima, te pripreme za izgradnju samog mosta. Projektna dokumentacija je završena za ovaj dio mosta, a trenutno se radi revizija projekta i pribavljamo potrebne saglasnosti nadležnih institucija", objašnjava Sandić.

U okviru izgradnje mosta i pristupnih saobraćajnica, Mačvanska ulica biće proširena sa četiri saobraćajne trake na potezu do raskrsnice sa Bulevarom Stepe Stepanovića, a potom će biti izgrađena i nova saobraćajnica uz Srednjoškolski dom, pa sve do istočnog tranzita. U kasnijoj, posljednjoj fazi projekta, iznad kolskog, biće izgrađen pješački most, i to na potezu od tržničkog platoa do prostora ispred Pravnog fakulteta.

Što se tiče mosta u Srpskim toplicama, Sandić ističe da je postavljena čelična konstrukcija, dok se trenutno rade poslovi zavarivanja čelične konstrukcije.

"Nakon toga slijede šalovanje i izrada betonskih nosača te radovi na samoj obaloutvrdi. Potrebno je izvesti radove i na proširenju pristupnih saobraćajnica, dijelu magistralnog puta i puta u Desnoj Novoseliji", rekao je Sandić.

Smatra da je dinamika radova na ovom projektu zasad dobra te da je rok za završetak 31. decembar.

"Ima dosta nepredviđenih radova, pogotovo kad je riječ o pristupnim saobraćajnicama. Naša namjera je da pješačkim stazama spojimo novi most sa mostom koji se trenutno koristi, a koji će kasnije biti pretvoren u pješački. Moguće je da se zbog tih dodatnih zahtjeva rok za završetak radova produži, ali zasad nema najava", zaključuje Sandić.