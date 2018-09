Izgradnja novog Zelenog mosta u punom jeku

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić danas je nakon obilaska gradilišta novog Zelenog mosta koji bi prema ugovoru sa izvođačem radova trebao biti završen do kraja godine izjavio da su gradske vlasti zadovoljne dosadašnjom dinamikom radova.

Radojičić je rekao da će novi most zamijeniti dotrajalu konstrukciju koja je još od pedesetih godina prošlog vijeka spajala banjalučka naselja Obilićevo i Kočićev vijenac.

"Bilo je dosta zahtjevno obezbijediti samu lokaciju jer je otežan pristup gradilištu, ali u ovom momentu možemo reći da smo zadovoljni tempom izvođenja radova", istakao je Radojičić.

On je podsjetio da je ugovor sa preduzećem "Prijedorputevi" potpisan sredinom juna i da je njime predviđeno da novi most bude gotov do kraja godine, saopšteno je iz Gradske uprave.

"Nadamo se da će vremenske prilike dozvoliti da se radovi odvijaju bez prekida i da spojimo dvije obale Vrbasa novim mostom", rekao je Radojičić.

On ej istakao da prema novoj analizi Banjaluci u ovom trenutku nedostaje najmanje šest mostova.

"Vode se razgovori za tri ili četiri prioritetna mosta. Što se tiče rasterećenja gradskog saobraćaja sigurno da je most u Docu jedan od prioritetnih, ali je on ujedno i najskuplji jer je na toj lokaciji potrebno riješiti dosta imovinsko-pravnih odnosa", rekao je Radojičić.

On je dodao da je procijenjena vrijednost tog mosta osam do devet miliona KM.

"U Srpskim toplicama takođe treba mijenjati postojeći most koji nije adekvatan, most u Krupi takođe nije predviđen za zadržavanje i, naravno, ostaje da se rješava pitanje mosta u Česmi", rekao je Radojičić.

Rukovodilac gradilišta Nenad Majstorović istakao da je postignut željeni tempo radova i da je do sada urađeno oko 50 odsto predviđenih radova i dodao da je urađen desni obalni stub, te da su u toku radovi na srednjem i lijevom stubu.

Prema projektu, novi most biće dužine 80 metara i širine 14 metara i imaće dvije saobraćajne trake, a predviđene su i obostrane pješačke i biciklističke trake, kao i vidikovac i moderna rasvjeta.

Uz novi most preko rijeke Vrbas biće izgrađena i pristupna saobraćajnica u Ulici Gavrila Principa i rekonstruisana Ulice Branka Morače do spoja sa Kozarskom ulicom.

Izgradnja novog Zelenog mosta je jedan od ukupno pet velikih infrastrukturnih projekata na području grada koji su finansirani iz emitovane emisije gradskih obveznica u iznosu od 6,2 miliona KM.

Osim novog Zelenog mosta, novcem od obveznica biće finansiran nastavak Istočnog tranzita /novi dio do stadiona Fudbalskog kluba "Naprijed"/, 1,5 kilometara puta prema Motikama, sportska dvorana na mjestu nekadašnjeg Šoping centra, te nastavak vodovodnog sistema "Crno vrelo".