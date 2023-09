Izgradnja vidikovca na Banj brdu u Banjaluci počinje u oktobru

BANJALUKA - Početak radova na izgradnji vidikovca na Banj brdu u Banjaluci planiran je za početak narednog mjeseca, potvrdili su za "Nezavisne novine" iz Gradske uprave Banjaluka.

Navode da se u proteklom periodu radilo na pripremnim radovima, te su završeni i svi istražni radovi, a potom su sa projektantom, izvođačem i nadzorom usaglašeni detalji izrade i montaže čelične konstrukcije.

"Kada je riječ o teleskopu koji je bio postavljen na Banj brdu, isti je nekoliko puta bio na meti vandala, te je i u više navrata saniran", kazali su oni.

Međutim, kako kažu, posljednje oštećenje koje je načinilo nepoznato lice je znatno veće od prethodnog.

"Popravka teleskopa nije finansijski opravdana, zbog čega Odjeljenje za komunalne poslove razmatra nabavku novog, ali nakon što radovi na izgradnji vidikovca budu okončani", pojasnili su iz Gradske uprave.

Ideja gradske administracije je, kako kažu, da se ulaže u svaki dio grada, a kroz ovaj projekat sugrađanima i turistima biće omogućeni dodatni sadržaji u sklopu rekreativne zone na Banj brdu.

Tako, prema podacima Odjeljenja za komunalne poslove, projekat vidikovca je koncipiran kao platforma iznad šume na Banj brdu i postojeće saobraćajnica koja bi služila za panoramsko posmatranje grada sa ove lokacije.

"Sam objekat bi se sastojao od dvije pristupne staze, koje bi prolazile kroz postojeću šumu i spajale se u glavni plato za posmatranje. Zbog jako strmog terena od početka staze do glavnog platoa, drveće oko platoa za posmatranje je niže od samog platoa, tako da je omogućen nesmetan pogled prema gradu", objasnili su iz Odjeljenja.

Dodaju da je objekat projektovan tako da omogući nesmetano kretanje djece i lica sa umanjenim fizičkim sposobnostima.

"Kompletan vidikovac bi bio ograđen čeličnom ogradom sa drvenim rukohvatima, a staze i plato će biti pozicionirani tako da ne ugrožavaju postojeća stabla na terenu", istakli su oni.

Kako su pojasnili, pristup vidikovcu predviđen je sa dijela pristupne saobraćajnice, koji je u nivou sa platoom ispred stepeništa kojim se pristupa spomeniku.

"Zona na kojoj se nalazi vidikovac obuhvata prostor koji se proteže u pravcu jugozapad - sjeveroistok i prelazi preko pristupne saobraćajnice na nižem nivou", zaključili su iz Odjeljenja.

Prema riječima Banjalučanina koji svakodnevno šeta rekreativnom stazom, na Banj brdu se ne mogu vidjeti radnici.

"Često šetam do Banj brda i nisam vidio da se nešto radi, trenutno se ova rekreativna zona raspada, počevši od spomenika, pa do izgradnje vidikovca koja nikako da počne. Sve je to dobro zamišljeno, ali ja svaki put gledam radi li se nešto i ne vidim ništa. Nadam se da će radovi početi ove godine, ali pošto sada dolaze hladniji i kišoviti dani, plašim se da će se radovi odužiti", rekao je on.