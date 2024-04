Izmjena režima saobraćaja u Subotičkoj ulici u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Subotičke ulice u naselju Šargovac, od osam do 17 časova od 23. do 30. aprila, radnim danom i subotom, dolazi do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse javnog prevoza putnika u Subotičkoj ulici, kazali su iz Odjeljenje za saobraćaj i puteve.

Kako dodaju obustava se odvija od kraka koji vodi od magistralnog puta do skretanja za firmu "Vimkop Val", kao i izmjenu režima odvijanja saobraćaja u kraku Subotičke ulice na dijelu od magistralnog puta do Subotičke ulice, na način da se zauzme najviše jedna polovina kolovoza.

"Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije", istakli su oni.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.

