Izmjena režima saobraćaja u jednom banjalučkom naselju

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Subotičke ulice u naselju Šargovac doći će do obustave saobraćaja za sva vozila, osim za autobuse javnog prevoza putnika, na dijelu od kraka Drakulićke do Bilećke ulice od 21. do 30. decembra, od 7.30 do 17 časova, radnim danom i subotom.

"Za vrijeme izvođenja radova regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način, postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije", kazali su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.

