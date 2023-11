Izmjena režima saobraćaja u tri banjalučke ulice

BANJALUKA - Zbog prilagođavanja rada semafora doći do izmjene režima odvijanja saobaćaja na raskrsnici ulica Vidovdanska, Vuka Karadžića i Prvog krajiškog korpusa sutra od osam časova do ponedjeljka do 16 časova.

"Saobraćaj će biti regulisan na način da se zauzme najviše po jedna saobraćajna traka u Vidovdanskoj i Ulici Prvog krajiškog korpusa, kao i najviše jedna polovina kolovoza u Ulici Vuka Karadžića, zbog izvođenja radova implementacije rada semafora", navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Kako ističu, za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

"Molimo sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", naveli su iz ovog odjeljenja.

