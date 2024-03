Izmjena saobraćaja u Ulici Stanka Božića Kobre u Banjaluci

BANJALUKA - Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će od osam časova 23. marta do 18 časova 12. aprila doći do izmjene režima odvijanja saobraćaja u Ulici Stanka Božića Kobre, na dijelu od objekta broj 8 do objekta broj 10, zbog izvođenja radova izgradnje nedostajuće komunalne infrastrukture.

Kako dodaju, za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

"Molimo sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", navode iz resornog odjeljenja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.